■これまでのあらすじ

非常勤講師・岡田は赴任初日から自慢話や自分勝手な行動を繰り返し、生徒や教師陣を困惑させる。実習生・川合へ辛辣な言葉を浴びせ、音楽と無関係な抜き打ちテストの失敗を経て、指導はますます厳しくなる。やがて授業中に体調を崩した生徒の友人の訴えをも冷たく突き放し、これまでの暴言の数々が明るみに出る。報告を受けた真山は岡田と直接対峙。岡田は「人に頼らない生き方を学ぶべき」などと苦しい言い訳をするが、「男好き」発言には動揺を隠せず弁明を繰り返すのだった――。



■「男好き」は悪い意味ではない？

■まさかの開き直り!?岡田の衝撃発言■真山も絶句…生徒を傷つけた自覚ないの？「男好き」発言はあくまで軽口だった――そう主張する岡田に対し、真山は生徒が傷ついた事実を改めて突きつけます。ところが岡田は「最近の子はメンタルが弱いのでは？」と責任を生徒側に押しつけ、反省の色をまったく見せません。挙句の果てには一方的に話を打ち切り、「トイレに行く」と言い放って立ち去る始末。その場に残された真山は、ただ絶句するしかなかったのです――。(スズ)