きゃりーぱみゅぱみゅ、1歳迎えた我が子の近影チラリ 流産告げられた過去明かし「毎日が祈りのような時間でした」
歌手のきゃりーぱみゅぱみゅ（32）が10日、自身のインスタグラムを更新。我が子の1歳の誕生日を報告した。
【写真】きゃりーぱみゅぱみゅ、1歳迎えたわが子の近影チラリ
「To my sweet baby, happy birthday 1歳になったね。おめでとう」と書き出し、1枚の写真のアップ。小指に小さな指輪をはめ、まるで“1”を示すように伸ばした愛らしい手が写っている。
今月25日に復帰後初となるワンマンライブを控えるきゃりーは、「今回のワンマンライブ『dreamin dreamin』は、我が子が産まれてくるまでに見た“楽しい夢”と“悲しい夢”をテーマに込めました」と説明。
「ママになるというワクワクから一転、毎日がハラハラとドキドキの連続で、感情のジェットコースターのような日々でした」「流産を告げられたこと。その日の夜にもライブをしたこと。手術を決めた日に、奇跡的に心臓が動いていたこと。不安を隠しながら、それでもステージに立ち続けたこと」と妊娠中の出来事を明かした。
続けて「初めての妊娠で、切迫流産・切迫早産となり、毎日が祈りのような時間でした。それでも私の元に無事に生まれてきてくれて、本当に本当にありがとう。大好きだよ」と我が子へのあふれる愛情をつづり、「何度も不安で眠れない夜を越えて、信じて、祈って、ようやく出会えた小さな命。あの頃の希望と不安、涙と祈りを、『dreamin dreamin』で音にできたらと思っています。会場でお待ちしています」と呼びかけた。
ファンからは「本当に本当におめでとう」「きゃりーちゃんがライブをしてた裏側にそんなに壮絶な事があったなんて…」「大変な妊婦生活だったんですね」「きゃりーちゃんママもお疲れ様です」「最＆高なLIVEになる予感がしています!!!」「その手最高にかっけぇ」など、さまざまな反響が寄せられている。
きゃりーは、俳優の葉山奨之（29）と2023年3月に結婚を発表。24年10月に第1子の誕生を発表した。
【写真】きゃりーぱみゅぱみゅ、1歳迎えたわが子の近影チラリ
「To my sweet baby, happy birthday 1歳になったね。おめでとう」と書き出し、1枚の写真のアップ。小指に小さな指輪をはめ、まるで“1”を示すように伸ばした愛らしい手が写っている。
今月25日に復帰後初となるワンマンライブを控えるきゃりーは、「今回のワンマンライブ『dreamin dreamin』は、我が子が産まれてくるまでに見た“楽しい夢”と“悲しい夢”をテーマに込めました」と説明。
続けて「初めての妊娠で、切迫流産・切迫早産となり、毎日が祈りのような時間でした。それでも私の元に無事に生まれてきてくれて、本当に本当にありがとう。大好きだよ」と我が子へのあふれる愛情をつづり、「何度も不安で眠れない夜を越えて、信じて、祈って、ようやく出会えた小さな命。あの頃の希望と不安、涙と祈りを、『dreamin dreamin』で音にできたらと思っています。会場でお待ちしています」と呼びかけた。
ファンからは「本当に本当におめでとう」「きゃりーちゃんがライブをしてた裏側にそんなに壮絶な事があったなんて…」「大変な妊婦生活だったんですね」「きゃりーちゃんママもお疲れ様です」「最＆高なLIVEになる予感がしています!!!」「その手最高にかっけぇ」など、さまざまな反響が寄せられている。
きゃりーは、俳優の葉山奨之（29）と2023年3月に結婚を発表。24年10月に第1子の誕生を発表した。