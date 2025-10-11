八木勇征（FANTASTICS from EXILE TRIBE）が10月11日、福岡・西日本総合展示場新館にて開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION（以下、TGC KITAKYUSHU」に登場。シークレットゲストとしてランウェイを闊歩すると、その大人っぽい雰囲気と美しい造形美に「イケメンすぎて呼吸できない」「顔面強い」などファンから歓喜の声が上がった。なお、八木がソロでランウェイを歩くのはこれが初となる。

【映像】圧倒的造形美！八木の顔面とスタイル

「TGC KITAKYUSHU」の幕開けを告げる「【TGC KITAKYUSHU SPECIAL COLLECTION】」ステージに登場した八木は、チェック柄シャツの個性派コーディネートを披露。首元にはパールのネックレスが存在感を放っていた。ランウェイトップでは、クールな表情を見せ、ファンの視線を集めた。

八木のシークレットランウェイにファンは歓喜。「イケメンすぎて呼吸できない」「顔面強い」「かっこよ」「顔面国宝」などの声がコメント欄に寄せられ、客席も黄色い歓声に包まれていた。

1997年5月6日生まれ、東京都出身の八木は、オーディション「EXILE Presents VOCAL BATTLE AUDITION5」で、FANTASTICS from EXILE TRIBEのボーカルとなった。2021年に初めてW主演を務めたドラマ「美しい彼」で本格的に俳優活動をスタート。「ViVi国宝級イケメンランキング」ではNOW部門で連続1位を獲得し殿堂入りを果たしている。

TGC地方興行最多9回目の開催を迎える、今回のTGC北九州のテーマは『Flourish』。ランウェイには齋藤飛鳥や生見愛瑠、シークレットゲストとして八木勇征が登場したほか、ライブゲストとしてFRUITS ZIPPER、FANTASTICS from EXILE TRIBE、ME:Iなどが登場。MCはウエンツ瑛士と宇垣美里が務める。（「TGC 北九州 2025」/ABEMA SPECIALチャンネルより）

