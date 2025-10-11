Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤ËÄË¼ê¡ÄÀèÈ¯¥¬ー¥É¤ÎËÒÈ»Íø¤¬³«ËëÀï¤ÇÉé½ý¡¢Á´¼£Ìó3½µ´Ö
¡¡Âçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤Ï10·î11Æü¡¢ËÒÈ»Íø¤ÎÉé½ý¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£±¦Â´ØÀá¹üºÃ½ý¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢Á´¼£Ìó3½µ´Ö¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸½ºß27ºÐ¤ÎËÒ¤Ï¡¢188¥»¥ó¥Á88¥¥í¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É·ó¥·¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¥¬ー¥É¡£Ê¡²¬Âç³ØÉíÂ°Âç¹ê¹â¹»¡¢ÃÞÇÈÂç³Ø¤ò·Ð¤Æ¡¢Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤Ç¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢2024－25¥·ー¥º¥ó¤ËÂçºå¥¨¥ô¥§¥Ã¥µ¤Ø²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡ËÒ¤Ï4Æü¤Ë¤ª¤ª¤¤Ë¥¢¥êー¥ÊÉñ½§¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»°±ó¥Í¥ª¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE 2025-26 SEASON¡×B1Âè1Àá¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£17Ê¬37ÉÃ¤Î¥×¥ìー¥¿¥¤¥à¤Ç8ÆÀÅÀ1¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢Éé½ý¤Î¤¿¤á5Æü¤ÎÂè2Àï¤ò·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Âçºå¤Ï11Æü¡¢12Æü¤ÎÂè2Àá¤ÇÌ¾¸Å²°¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£