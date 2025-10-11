11月3日に東京ドームにて初開催される音楽イベント『MUSIC EXPO LIVE 2025』の、パフォーマンス順が発表された。

本イベントのオープニングやエンディングでは全12組がラインナップされ、MC 山里亮太を中心にコラボトークを行う。アーティストによるパフォーマンスは、トップバッターをKAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）が、トリをNumber_iがそれぞれ務める。

なお、本イベントのチケットは、現在一般発売および購入者アップグレード2次の受付期間中だ。

・『MUSIC EXPO LIVE 2025』MC 山里亮太（南海キャンディーズ）コメント

奇跡の1日になります！これだけのアーティストさんが同じ場所に集まる、これを奇跡と言わずしてなんと言うのか？ワクワクしております。私にできる事は1秒でも多くお越しくださった皆様が大好きな人の声を聞き、姿を見ることができるお手伝いだと思っています。どうぞ皆様、共に伝説の1日にしましょう！

（文＝リアルサウンド編集部）