喜多規子氏写真展：FORM
株式会社ワイドトレードは、写真家の喜多規子氏による写真展をレオフォトショールームにて11月1日（土）から開催する。
2022年9月にOM SYSTEM GALLERYで開催された「FORME」のリバイバル展示。
11月8日（土）と9日（日）には、セミナー「フォルムでデザインする写真表現」や、OM SYSTEM製品のカメラやレンズのタッチ＆トライイベントを開催する。
自然はまさに偉大な芸術家であり、常に自然が織りなす造形美には驚かされます。
気象条件によって生じる神々しい光の導き、厳しい自然の中で生きた
証が刻まれた樹木、冬の氷点下の中で創り出された氷の造形美、
霜を纏った植物、悠久の時を経て創り出された曲線美や造形美など……
自然と対峙する中で、このような自然が織りなすFORMEを私なりの
感性で表現した作品から自然の摂理を少しでも感じていただけたら幸いです。
作家コメント
会場
レオフォトショールーム
開催期間
2025年11月1日（土）～11月24日（月）
開催時間
10時00分～18時00分
定休日
火曜日・水曜日
イベント
セミナー「フォルムでデザインする写真表現」開催日：11月8日（土）・9日（日） 開催時間：14時00分～ 定員：各日先着25名
タッチ＆トライイベント開催日：11月8日（土）・9日（日） 開催時間：13時00分～14時00分、15時00分～16時00分
作者プロフィール
写真家、前川彰一氏に師事。
日本国内の自然風景をテーマに光・色・フォルムを見つめ表現する。
アマチュア時代、多数のカメラ誌の月例コンテストにてグランプリや年度賞を受賞後、フリーとして活動。
写真集に「MOMENT」（文一総合出版）、「FORME」（風景写真出版）、「桜 -刹那と永遠-」（日本写真企画）、著書に「光で彩る四季の風景写真表現」（日本写真企画）がある。