決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】 … エヌピーシー、伊沢タオル、ＵＳＭＨ (10月3日～9日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<9253> スローガン 東Ｇ -13.07 10/ 7 上期 105.63
<6734> ニューテック 東Ｓ -10.55 10/ 6 上期 60.27
<2722> アイケイＨＤ 東Ｓ -10.15 10/ 8 1Q 384.62
<6255> エヌピーシー 東Ｇ -9.88 10/ 9 本決算 -60.15
<9560> プログリット 東Ｇ -9.23 10/ 9 本決算 17.98
<3377> バイク王 東Ｓ -9.05 10/ 3 3Q 38.69
<9414> ＢＳ１１ 東Ｓ -8.57 10/ 9 本決算 -4.89
<365A> 伊沢タオル 東Ｓ -8.10 10/ 9 上期 －
<4017> クリーマ 東Ｇ -7.48 10/ 9 上期 81.25
<3353> メディ一光Ｇ 東Ｓ -7.25 10/ 6 上期 3.17
<2303> ドーン 東Ｓ -6.52 10/ 9 1Q -30.58
<8940> インテリクス 東Ｓ -6.39 10/ 6 1Q -11.58
<7713> シグマ光機 東Ｓ -5.90 10/ 9 1Q -17.11
<8181> 東天紅 東Ｓ -5.67 10/ 9 上期 -11.81
<4728> トーセ 東Ｓ -5.56 10/ 9 本決算 -39.44
<7445> ライトオン 東Ｓ -5.26 10/ 8 本決算 黒転
<6496> 中北製 東Ｓ -5.00 10/ 7 1Q 196.97
<7463> アドヴァンＧ 東Ｓ -2.97 10/ 7 上期 431.24
<3907> シリコンスタ 東Ｇ -2.91 10/ 9 3Q 黒転
<2408> ＫＧ情報 東Ｓ -2.59 10/ 8 3Q 34.72
<2300> きょくとう 東Ｓ -2.12 10/ 6 上期 -15.27
<3222> ＵＳＭＨ 東Ｓ -2.03 10/ 9 上期 黒転
<6217> 津田駒 東Ｓ -1.97 10/ 9 3Q 赤拡
<3396> フェリシモ 東Ｓ -1.92 10/ 7 上期 1443.75
<7975> リヒトラブ 東Ｓ -1.74 10/ 3 上期 -13.73
<9720> グランド 東Ｓ -1.70 10/ 8 3Q 11.59
<9876> コックス 東Ｓ -1.66 10/ 9 上期 4.45
<7544> スリーエフ 東Ｓ -1.02 10/ 9 上期 46.46
<2668> タビオ 東Ｓ -0.82 10/ 7 上期 18.53
<3490> アズ企画設計 東Ｓ -0.67 10/ 8 上期 1021.43
<8931> 和田興産 東Ｓ -0.56 10/ 3 上期 26.37
<9903> カンセキ 東Ｓ -0.23 10/ 9 上期 13.02
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース