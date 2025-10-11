―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<9253> スローガン 　　東Ｇ 　 -13.07 　 10/ 7　　上期　　　105.63
<6734> ニューテック 　東Ｓ 　 -10.55 　 10/ 6　　上期　　　 60.27
<2722> アイケイＨＤ 　東Ｓ 　 -10.15 　 10/ 8　　　1Q　　　384.62
<6255> エヌピーシー 　東Ｇ　　 -9.88 　 10/ 9　本決算　　　-60.15
<9560> プログリット 　東Ｇ　　 -9.23 　 10/ 9　本決算　　　 17.98

<3377> バイク王 　　　東Ｓ　　 -9.05 　 10/ 3　　　3Q　　　 38.69
<9414> ＢＳ１１ 　　　東Ｓ　　 -8.57 　 10/ 9　本決算　　　 -4.89
<365A> 伊沢タオル 　　東Ｓ　　 -8.10 　 10/ 9　　上期　　　　　－
<4017> クリーマ 　　　東Ｇ　　 -7.48 　 10/ 9　　上期　　　 81.25
<3353> メディ一光Ｇ 　東Ｓ　　 -7.25 　 10/ 6　　上期　　　　3.17

<2303> ドーン 　　　　東Ｓ　　 -6.52 　 10/ 9　　　1Q　　　-30.58
<8940> インテリクス 　東Ｓ　　 -6.39 　 10/ 6　　　1Q　　　-11.58
<7713> シグマ光機 　　東Ｓ　　 -5.90 　 10/ 9　　　1Q　　　-17.11
<8181> 東天紅 　　　　東Ｓ　　 -5.67 　 10/ 9　　上期　　　-11.81
<4728> トーセ 　　　　東Ｓ　　 -5.56 　 10/ 9　本決算　　　-39.44

<7445> ライトオン 　　東Ｓ　　 -5.26 　 10/ 8　本決算　　　　黒転
<6496> 中北製 　　　　東Ｓ　　 -5.00 　 10/ 7　　　1Q　　　196.97
<7463> アドヴァンＧ 　東Ｓ　　 -2.97 　 10/ 7　　上期　　　431.24
<3907> シリコンスタ 　東Ｇ　　 -2.91 　 10/ 9　　　3Q　　　　黒転
<2408> ＫＧ情報 　　　東Ｓ　　 -2.59 　 10/ 8　　　3Q　　　 34.72

<2300> きょくとう 　　東Ｓ　　 -2.12 　 10/ 6　　上期　　　-15.27
<3222> ＵＳＭＨ 　　　東Ｓ　　 -2.03 　 10/ 9　　上期　　　　黒転
<6217> 津田駒 　　　　東Ｓ　　 -1.97 　 10/ 9　　　3Q　　　　赤拡
<3396> フェリシモ 　　東Ｓ　　 -1.92 　 10/ 7　　上期　　 1443.75
<7975> リヒトラブ 　　東Ｓ　　 -1.74 　 10/ 3　　上期　　　-13.73

<9720> グランド 　　　東Ｓ　　 -1.70 　 10/ 8　　　3Q　　　 11.59
<9876> コックス 　　　東Ｓ　　 -1.66 　 10/ 9　　上期　　　　4.45
<7544> スリーエフ 　　東Ｓ　　 -1.02 　 10/ 9　　上期　　　 46.46
<2668> タビオ 　　　　東Ｓ　　 -0.82 　 10/ 7　　上期　　　 18.53
<3490> アズ企画設計 　東Ｓ　　 -0.67 　 10/ 8　　上期　　 1021.43

<8931> 和田興産 　　　東Ｓ　　 -0.56 　 10/ 3　　上期　　　 26.37
<9903> カンセキ 　　　東Ｓ　　 -0.23 　 10/ 9　　上期　　　 13.02

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース