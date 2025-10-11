

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<7256> 河西工 東Ｓ +19.51 10/ 8 本決算 黒転

<5243> ノート 東Ｇ +17.83 10/ 7 3Q 178.00

<1376> カネコ種 東Ｓ +12.93 10/ 3 1Q 128.65

<2341> アルバイトＴ 東Ｓ +8.82 10/ 9 上期 1233.33

<228A> オプロ 東Ｇ +8.68 10/ 9 3Q 51.91



<4430> 東海ソフト 東Ｓ +8.45 10/ 9 1Q 52.89

<8166> タカキュー 東Ｓ +6.32 10/ 8 上期 -61.45

<3321> ミタチ産業 東Ｓ +4.08 10/ 3 1Q 126.79

<6093> エスクロＡＪ 東Ｓ +3.82 10/ 3 上期 -52.12

<9972> アルテック 東Ｓ +2.85 10/ 9 3Q 赤縮



<3454> Ｆブラザーズ 東Ｓ +2.76 10/ 7 3Q 25.85

<6392> ヤマダコーポ 東Ｓ +2.42 10/ 3 1Q 13.96

<9558> ジャパニアス 東Ｇ +1.49 10/ 6 3Q 17.79

<4394> エクスＭ 東Ｇ +0.99 10/ 3 3Q 61.90



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

