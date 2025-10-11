―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から10日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<7256> 河西工 　　　　東Ｓ 　 +19.51 　 10/ 8　本決算　　　　黒転
<5243> ノート 　　　　東Ｇ 　 +17.83 　 10/ 7　　　3Q　　　178.00
<1376> カネコ種 　　　東Ｓ 　 +12.93 　 10/ 3　　　1Q　　　128.65
<2341> アルバイトＴ 　東Ｓ　　 +8.82 　 10/ 9　　上期　　 1233.33
<228A> オプロ 　　　　東Ｇ　　 +8.68 　 10/ 9　　　3Q　　　 51.91

<4430> 東海ソフト 　　東Ｓ　　 +8.45 　 10/ 9　　　1Q　　　 52.89
<8166> タカキュー 　　東Ｓ　　 +6.32 　 10/ 8　　上期　　　-61.45
<3321> ミタチ産業 　　東Ｓ　　 +4.08 　 10/ 3　　　1Q　　　126.79
<6093> エスクロＡＪ 　東Ｓ　　 +3.82 　 10/ 3　　上期　　　-52.12
<9972> アルテック 　　東Ｓ　　 +2.85 　 10/ 9　　　3Q　　　　赤縮

<3454> Ｆブラザーズ 　東Ｓ　　 +2.76 　 10/ 7　　　3Q　　　 25.85
<6392> ヤマダコーポ 　東Ｓ　　 +2.42 　 10/ 3　　　1Q　　　 13.96
<9558> ジャパニアス 　東Ｇ　　 +1.49 　 10/ 6　　　3Q　　　 17.79
<4394> エクスＭ 　　　東Ｇ　　 +0.99 　 10/ 3　　　3Q　　　 61.90

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした10日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース