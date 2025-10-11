ÅÝ»º¡¢¿ÌºÒ¡¢¥³¥í¥Ê¡Ä ¤½¤ì¤Ç¤â»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¸ÝÆ°¡½¡½DuelJewel¤Ð¤ë¤¬¸ì¤ë¡¢28Ç¯Ê¬¤Î¡Ö·ÑÂ³¤È¤¤¤¦ÎÏ¡×
¡¡ 1997Ç¯¤Î·ëÀ®¤«¤é28Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿5¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖDuelJewel¡×¡Ê¥Ç¥å¥¨¥ë¥¸¥å¥¨¥ë¡Ë¡£¿ô¡¹¤Î»îÎý¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î¸ÝÆ°¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥É¥é¥Þ¡¼¡¦¤Ð¤ë¤À¡£Åìµþ¡¦¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ¼Ò¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥½¥í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥É¥é¥à¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤éÅÝ»º¡¢¿ÌºÒ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤ÆËÂ¤¬¤ì¤¿Êâ¤ß¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö·ÑÂ³¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·ÏÆÃ½¸¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¡Ö¥É¥é¥Þ¡¼¤Ã¤Æ¡¢µ¡ºà¼Ö¤Î±¿Å¾¤ä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ÉÍý¤Ê¤É¡¢¥Ð¥ó¥É¤Î´ðÈ×¤òÃ´¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Îµ¤¼Á¤Ë¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥ê¥º¥à¤òÀä¤ä¤µ¤º¹ï¤ßÂ³¤±¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÆñ¤·¤µ¤ÈÂº¤µ¤ò¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤âÆü¾ï¤Ç¤â¼¨¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡ºÇ½é¤Î½Ð²ñ¤¤¤ÏÃæ³Ø2Ç¯¡£Éã¤Î°Õ¸þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ò¤ä¤á¡¢½é¤á¤Æ¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ÇÁª¤ó¤À¤Î¤¬¥É¥é¥à¤À¤Ã¤¿¡£Æ±µéÀ¸¤ÈTHE BLUE HEARTS¤Î¥³¥Ô¡¼¤ò»Ï¤á¡¢ÌÂ¤ï¤º¥É¥é¥à°ìÂò¡£ÄÌÈÎ¤ÇÇã¤Ã¤¿¥´¥àÀ½¤ÎÎý½¬¥Ñ¥Ã¥É¤òÃ¡¤Â³¤±¡¢1Ç¯¸å¡¢Í§¿Í¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¡¢¶á¤¯¤Î¾®³Ø¹»²»³Ú¼¼¤Ç½é¤á¤ÆËÜÊª¤Î¥É¥é¥à¤Ë¿¨¤ì¤¿½Ö´Ö¤Î¾×·â¤Ï¤¤¤Þ¤âÁ¯ÌÀ¤À¡£
¡¡¡Ö¡Ø¥´¥à¤ÈÁ´Á³°ã¤¦¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£½ã¿è¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë±¿Ì¿¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¥®¥¿¡¼¡¦Shun¤È½Ð²ñ¤¦¡£Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ç¡¢·Ú²»³ÚÉô¤ÎÀâÌÀ²ñ¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£Shun¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¡¢Ãª¤ËCD¤¬¤Ó¤Ã¤·¤ê¡£X JAPAN¤äLUNA SEA¤Ê¤É¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥¹¥³¥¢¤ò¼¡¡¹¤È¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ö¤¢¤ì¤òÃ¡¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤í¤¦¡×¤È£Ã£Ä¤òÂß¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤Æ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢°ìµ¤¤Ë¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤ÎÀ¤³¦¤Ø°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡ ¡Ö¤³¤¤¤Ä¤È¤À¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë¥×¥í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡£¤½¤¦³Î¿®¤·¤¿¤Î¤Ï¹â¹»3Ç¯¡£Shun¤é¤È·ëÀ®¤·¤¿¥Ð¥ó¥É¤¬¡¢¸å¤ÎDuelJewel¤Î¸¶·¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡2002Ç¯¤Ë¥Ù¡¼¥¹¤ÎNatsuki¤¬²ÃÆþ¤·¤¿º¢¡¢°Õ¼±¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£°áÁõ¤ä¸«¤¿ÌÜ¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ¡ÈV·Ï¡É¤òÌ¾¾è¤ë°Ê¾å¡¢ËÜµ¤¤ÇÄ©¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤¦³Ð¸ç¤ò·è¤á¡¢¡Ö¹ü¤òËä¤á¤ë¡×¤È¿´¤Ë·è¤á¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤É¼¡¡¹¤È¿·À¤Âå¤Î¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥·¡¼¥óÁ´ÂÎ¤¬Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡28Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¿®Ç°¤ÏÌÀ²÷¤À¡£
¡¡¡Ö·ÑÂ³¤ÏÎÏ¤Ê¤ê¡¢¤Ç¤¹¤Í¡£Äü¤á¤ëÍ¦µ¤¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢Â³¤±¤ëÊý¤¬¤º¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¡×
¡¡¤½¤Î¸ÀÍÕ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Êâ¤ß¤Ë¤Ï´öÅÙ¤âÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÅÝ»º¤Ç¥Ä¥¢¡¼ÈñÍÑ¤ò¼º¤¤¡¢ÆÈÎ©¸å¤ËÄ©¤ó¤ÀÀÖºäBLITZ¸ø±é¤Î2ÆüÁ°¤Ë¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¡ÖÁ´¤Æ¤ò¤½¤³¤Ë·ü¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢ÆÍÁ³ÁÓ¼º´¶¤Ë½±¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥¤¥Ö¤â±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢2½µ´Ö¤¯¤é¤¤²È¤Ë°ú¤¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î·Ð¸³¤Ï¤Î¤Á¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤ËÀ¸¤¤ë¡£¡Ö3.11¤Ç¤ÏºÉ¤®¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡£ÇÛ¿®¤Ç¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¤¤¿¤ê¡¢¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤Ç¤âÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÅÝ»º¡¢¿ÌºÒ¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥í¥Ê¡£¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤º¤Æñ¤¬½±¤Ã¤Æ¤â¡¢¸ÝÆ°¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ð¥ó¥É¤Ï2016Ç¯¤Ë°ìÅÙ²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤À¤±Â³¤±¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢¡Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¡ËÈ»¿Í¤ÎÈ¯À¼¾ã³²¤È¤¤¤¦¹³¤¨¤Ê¤¤ÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤âÈ»¿Í¤Ï¹îÉþ¤·¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤³¤¦¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤¢¤¤é¤á¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤òÁª¤Ö¿Í¤Î³ëÆ£¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤â¡ÈÂ³¤±¤ë¡É¤òÁª¤Ö¤³¤È¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Æ±¤¸·Á¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê»Å»ö¤Ç¤âÍÆ°×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡28Ç¯´Ö¡¢ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤Æ¤¤¿¥ê¥º¥à¡£¤½¤Î²»¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢DuelJewel¤ÎÊª¸ì¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ë»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ±¤¸·Á¤òÆ±¤¸Ãç´Ö¤È¼é¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤µ¡£¤Ð¤ë¤¬¹ï¤ßÂ³¤±¤ë¥ê¥º¥à¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó1¿Í1¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤º¤Ã¤ÈÌÄ¤ê¶Á¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£