神戸市役所に最上級ホテル「コンラッド」、建て替え予定２８階建てビル…富裕層誘致へ最終調整

２０２８年度に建て替え予定の神戸市役所本庁舎２号館（神戸市中央区）に、米ホテル大手ヒルトングループの最上級ブランド「コンラッド」が進出する方向で最終調整していることが、関係者への取材でわかった。

神戸市には高級ホテルが少なく、市や地元経済界は、訪日外国人客ら富裕層を呼び込む起爆剤にしたい考えだ。（喜多河孝康）

地上２８階、高さ約１４０メートルの複合ビル（延べ床面積約７万７０００平方メートル）を建設する。ホテルは上層階に入り、低層階に市庁舎や市民の利用空間、中層階にオフィスなどを整備する。ホテルには、神戸港や六甲山を望む眺望を生かしたレストランやバーなども設ける予定で、新たなランドマークとなる。

コンラッドは、０５年に東京で開業し、１７年には大阪にも進出した。神戸市には、「五つ星」など富裕層向けホテルが少なく、大阪や京都に比べて訪日客消費が見劣りする要因の一つとされてきた。神戸市などは「国際水準の宿泊機能が加われば、訪日客や国際会議の誘致に弾みがつく」とみている。

２号館は、１９５７年、当時の市役所本庁舎として建設された。９５年の阪神大震災で、８階建てビルの６階部分が崩壊した。上層階を撤去し、使用を続けていたが、老朽化も進んだことから建て替えが決まり、現在は解体されている。建て替えに当たって、市は「にぎわい・集客機能」導入の一環として、市内に不足する高級ホテルの整備などを開発事業者に求めていた。

都道府県庁や中心都市の市役所は一等地への立地が多く、各自治体が街のにぎわい作りの拠点として活用を図っているが、レストランや図書館を併設したり、庁舎の跡地にホテルを誘致したりといった取り組みにとどまっており、庁舎内に高級ホテルを誘致するのは珍しい。

神戸市役所は、阪急電鉄やＪＲのターミナル駅に近く、周辺に百貨店や博物館などの集客施設もある。市などは、新２号館を行政機能とオフィス、ホテルが融合する複合ビルとすることで、神戸都心に新たなにぎわいを生み出したい考えだ。