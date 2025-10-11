小島よしお、1歳息子とディズニーへ 抱っこショット公開に「素敵なパパ」「大きくなった」と反響
【モデルプレス＝2025/10/11】お笑い芸人の小島よしおが10月9日、自身のInstagramを更新。1歳息子との東京ディズニーランドショットを公開した。
【写真】小島よしお「大きくなった」1歳息子とのディズニーショット
小島は「夢の国 行ってきました おぱぴまる」と記し、ディズニーランド内の様々な場所で息子の抱っこした笑顔の写真を公開。小島がミッキーマウスをかたどったサングラスをかけ、息子が耳付き帽子をかぶったショットも披露した。
この投稿に、ファンからは「家族サービス素晴らしい」「息子さん大きくなった」「楽しそう」「素敵なパパ」などと反響が寄せられている。
小島は2016年7月に一般女性と結婚。2024年2月23日に放送された「news おかえり」（ABCテレビ、毎週月〜金曜午後3時45分〜）にて、第1子長男の誕生を報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆小島よしお、息子とディズニーへ
◆小島よしおと息子のディズニーショットに反響
