ドジャース劇勝直後、ベッツが“異常な状態”に「昇天しそうに…」「？？」 高すぎて騒然
地区シリーズ第4戦、明暗くっきりの1枚
米大リーグのドジャースはフィリーズとの地区シリーズを通算3勝1敗とし、ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。9日（日本時間10日）の第4戦は、延長11回に劇的なサヨナラ勝ち。両チームの明暗をとらえた1枚の写真で、ムーキー・ベッツ内野手が注目を集めている。
第4戦の延長11回、ドジャースは2死満塁のチャンスをつかんだ。パヘスの放った打球は、フィリーズ5番手カーカリングの足元へ。一瞬ボールをこぼした右腕は、拾い上げて本塁に送球したが、大きく逸れる。三塁走者キム・ヘソンが生還し、地区シリーズ突破が決まった。
喜ぶドジャースナインと両膝に手をついてうなだれるカーカリング。試合直後の明暗をとらえた1枚の写真を、米国のデータ分析会社「コーディファイ・ベースボール」公式Xが「勝利の興奮 敗北の苦痛」として投稿した。
この写真で高くジャンプしているベッツの姿に、米ファンからは様々な声が上がった。
「ベッツは昇天しそうになっているのか？」
「ベッツが宙に浮いているけど」
「ベッツの垂直跳びが異常だ」
「ムーキーはアイアンマンのようだ」
「ムーキーが月に向かってる！」
「フライング・ムーキー」
「ムーキー、飛んでる??」
「ムーキーが宙を歩いている」
「マジで、ムーキーはアスリートだ」
「重力に逆らうムーキー」
ナ・リーグの優勝決定シリーズは13日（同14日）に開幕。ブルワーズ─カブスの勝者と激突する。
（THE ANSWER編集部）