地区シリーズ第4戦、明暗くっきりの1枚

米大リーグのドジャースはフィリーズとの地区シリーズを通算3勝1敗とし、ナ・リーグ優勝決定シリーズ進出を決めた。9日（日本時間10日）の第4戦は、延長11回に劇的なサヨナラ勝ち。両チームの明暗をとらえた1枚の写真で、ムーキー・ベッツ内野手が注目を集めている。

第4戦の延長11回、ドジャースは2死満塁のチャンスをつかんだ。パヘスの放った打球は、フィリーズ5番手カーカリングの足元へ。一瞬ボールをこぼした右腕は、拾い上げて本塁に送球したが、大きく逸れる。三塁走者キム・ヘソンが生還し、地区シリーズ突破が決まった。

喜ぶドジャースナインと両膝に手をついてうなだれるカーカリング。試合直後の明暗をとらえた1枚の写真を、米国のデータ分析会社「コーディファイ・ベースボール」公式Xが「勝利の興奮 敗北の苦痛」として投稿した。

この写真で高くジャンプしているベッツの姿に、米ファンからは様々な声が上がった。

「ベッツは昇天しそうになっているのか？」

「ベッツが宙に浮いているけど」

「ベッツの垂直跳びが異常だ」

「ムーキーはアイアンマンのようだ」

「ムーキーが月に向かってる！」

「フライング・ムーキー」

「ムーキー、飛んでる??」

「ムーキーが宙を歩いている」

「マジで、ムーキーはアスリートだ」

「重力に逆らうムーキー」

ナ・リーグの優勝決定シリーズは13日（同14日）に開幕。ブルワーズ─カブスの勝者と激突する。



（THE ANSWER編集部）