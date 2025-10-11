「チクチク感苦手」な人に！【しまむら】大人のきれい見え♡「優秀ニットカーデ」

肌寒くなると恋しくなるのがニット。チクチク感が苦手で……と敬遠している人にこそ試してほしい「カーディガン」を【しまむら】で発見。しまむらアイテムを使ったプチプラコーデが得意な@__koko.oさんも「肌触りも良く ずっと着ていたくなるような着心地」と太鼓判を押すアイテムです。カジュアルさと上品さのバランスが絶妙で、まるで重ね着をしているように見えるデザインも高ポイント。今回はそんなしまむらニットカーデの魅力を、お手本のコーデ例とともに紹介します。

着心地もおしゃれも両立できそうな1枚

【しまむら】「配色ニットカーディガン」\1,639（税込）

今回フォーカスしたのは、こちらの配色カーディガン。滑らかそうな質感とゆるやかにフィットするリブ素材が特徴で、着心地の良さにも期待ができる1枚です。まるでカーディガンを2枚重ね着しているような見た目だから、忙しい日でも簡単におしゃれに決まるのが◎ 凝ったデザインのおかげで、淡めトーンのコーディネートでもぼやけず、センスよくまとまります。

シックな色合いは上品コーデにも◎

カーディガンはベージュ系に加えて、カーキ配色の落ち着いたカラーもラインアップ。黒のマーメイドスカートを合わせれば、通勤やちょっとしたお出かけにもぴったりな、きれいめスタイルが完成します。前を閉じてプルオーバー風に着れば、きちんと感もアップ。肌寒い日はジャケットやコートを重ねて冬コーデに仕上げるのもおすすめです。

