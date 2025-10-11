「海鮮ユッケ」や「サーモンの青唐醤油」など居酒屋ならではのオリジナルメニューも！九州豚骨おでんと卓上もつ煮込み おすすめ屋 名古屋栄店

『九州豚骨おでんと卓上もつ煮込み おすすめ屋』を2025年10月3日に名古屋・栄にオープンします。

SNSで話題の食べ飲み放題をパワーアップさせ、豪華海鮮や九州豚骨おでん、卓上もつ煮込みなど全100品が3,300円(税込)で楽しめます。

九州豚骨おでんと卓上もつ煮込み おすすめ屋 名古屋栄店

オープン日：2025年10月3日(金)

所在地：愛知県名古屋市中区栄3-2-30 第一秀和ビル2F

アクセス：栄駅 徒歩6分／伏見駅 徒歩7分／矢場町駅 徒歩8分

SNSを中心に話題を集めてきた3,300円(税込)食べ飲み放題の「おすすめ屋」が、価格据え置きでメニューを大幅にパワーアップ！

豪華海鮮メニューのほか、「九州豚骨おでん」や「卓上もつ煮込み」といった新メニューが加わり、コスパとクオリティを両立させた絶品メニューを提供します。

パワーアップした豪華海鮮メニュー

食べ放題には、以前から好評の「海鮮刺身の升盛り」や「鰹の藁焼き」に加え、10種類以上の海鮮メニューが新たにラインアップ。

「ビンチョウマグロの切り落とし」や「赤海老刺し」といったお刺身はもちろん、「海鮮ユッケ」や「サーモンの青唐醤油」など居酒屋ならではのオリジナルメニューも揃っています。

〆まで楽しめる“九州豚骨おでん”

豚骨ベースでじっくり煮込んだ「九州豚骨おでん」は、柚子胡椒や辛子のほか、味噌や高菜などのトッピングでアレンジ自在。

看板メニューの「角煮おでん」(単品注文のみ)は、口の中でほろほろと崩れる柔らかさが魅力です。

〆にはおでんの豚骨スープを活かした「豚骨ラーメン」が楽しめます。

卓上で仕上げる”本格もつ煮込み”

全席に設置された卓上コンロで、熱々のまま味わえる「もつ煮込み」も自慢の一品。

スープは白・赤・黒の3種類から選べます。

ほかにも「焚き餃子鍋」や「海鮮いろり煮込み」など、卓上で完成させるバリエーション豊かな煮込み料理が用意されています。

シーンに合わせて選べる3つのプラン

宴会や飲み会はもちろん、0次会や2次会など、様々なシーンに合わせて3つのプランから選べます。

メインの「食べ飲み放題プラン」は3,300円(税込)で豪華海鮮やドリンク含む全100品が対象。

ほかにも、2時間990円(税込)の「飲み放題のみプラン」や、フード99円(税込)から楽しめる「単品プラン」も用意されています。

豪華な海鮮から〆のラーメンまで、全100品が食べ飲み放題で3,300円という驚きのコストパフォーマンス。

卓上で仕上げるもつ煮込みなど、エンターテインメント性も兼ね備えた、新しいスタイルの居酒屋です。

名古屋・栄にオープンする「九州豚骨おでんと卓上もつ煮込み おすすめ屋 名古屋栄店」の紹介でした！

