お笑いコンビ「ニッチェ」江上敬子が、美女風に激変した姿を見せた。

１１日のＴＢＳ系「王様のブランチ」（土曜・前９時半）に出演。「週末トラベル」のコーナーでは「ビューティーツアーｉｎソウル」と題した韓国ロケの様子を放送した。

冒頭、相方の近藤くみこ、リポーターのメーガン花子とともに登場。メーガン花子が「美容大国の韓国で美容と健康を手に入れましょうということで」と言うと、近藤は「ごめんなさい、もう手にいれちゃいました」とドヤ顔を見せた。

江上はトレードマークであるお団子のチリチリヘアではなく、ストレートの黒髪をすっきりまとめたヘアスタイル。目鼻立ちくっきりのメイクもいつもと違う…。江上は「ちょっと！ＴＷＩＣＥじゃないよぉ〜！」とノリノリだった。

別人のようなルックスにネットは騒然。「ニッチェさんのメイクめっっっっっちゃ、くちゃ可愛かったな、、、」「ニッチェさん、アイドルみたいになっていました。メイクってすごい芸術ですね」「今テレビ付けたらニッチェの江上顔可愛すぎて顔ばっか見ちゃうメイクしてもらったのか」「化粧、すごい！！ニッチェすごく可愛い」「ニッチェ江上ちゃんいつもこーゆーメイクすればいいのに」「ニッチェ江上、韓国メイクで峯岸みなみになる」「やばい韓国ヘアメイクしたニッチェ江上さんかわいすぎる」と激変に仰天した。