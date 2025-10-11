手軽にハロウィン気分を味わえる！Nazuna「和の仮装で楽しむNazunaのハロウィン」

Nazunaが、「和の仮装で楽しむNazunaのハロウィン」イベントを開催！

2025年10月24日から31日までの期間、京都と箱根の5施設で、狐面の絵付け体験と限定ウェルカムデザートが提供されます。

Nazuna「和の仮装で楽しむNazunaのハロウィン」

開催期間：2025年10月24日(金)〜10月31日(金)

実施施設：Nazuna 京都 御所／二条城／椿通／東本願寺／箱根宮ノ下

「旅行中で仮装の準備ができない方にもハロウィンを楽しんでいただきたい」という想いから生まれた本企画。

日本ならではの“仮装”である狐面を絵付けし、和の装いで楽しむ特別なハロウィン体験を提案します。

旅先で叶える“和の仮装”体験

狐は古来より五穀豊穣を象徴する「神の使い」とされる縁起の良い存在です。

イベント期間中、宿泊者はオリジナルの狐面を絵付けする体験ができます。

完成した狐面で“和の仮装”をして写真撮影や街歩きを楽しめば、旅先で手軽にハロウィン気分を味わえます。

五穀豊穣を願う秋限定スイーツ

ハロウィンシーズン限定で、ウェルカムデザートとして特製の「かぼちゃプリン」を用意。

稲荷大神が司る五穀豊穣にちなみ、実りある秋を願う一品です。

狐面とあわせて、日本文化を感じる特別なハロウィンを楽しめます。

一般的なハロウィンの仮装とは一味違う、日本の文化に根差した趣のあるハロウィン。

旅の思い出がより一層深まる、Nazunaならではの体験が楽しめる！

京都と箱根のNazuna5施設で開催される「和の仮装で楽しむNazunaのハロウィン」の紹介でした！

