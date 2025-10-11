東京ドーム開催『MUSIC EXPO』パフォーマンス順発表 トリはNumber_i、BE:FIRST×ENHYPENコラボも【パフォーマンス順掲載】
11月3日に東京ドームで開催される音楽イベント『MUSIC EXPO LIVE 2025』のパフォーマンス順が10日、発表された。
【写真】超豪華！『MUSIC EXPO LIVE 2025』出演者
同イベントは、2025年の音楽シーンをけん引するアジアのアーティストたちが出演し、ここでしか見ることのできないステージを届ける。BE:FIRST、CORTIS、ENHYPEN、HANA、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）、KiiiKiii、Number_i、TOMORROW X TOGETHER、4EVE（※アルファベット順）の出演が発表されている。MCは南海キャンディーズの山里亮太が務める。
イベントでは、SPコラボステージも。さらに、オープニングとエンディングでは全12組がラインナップし、MC・山里亮太を中心にコラボトークを届ける。
山里は「奇跡の1日になります！これだけのアーティストさんが同じ場所に集まる、これを奇跡と言わずしてなんというのか？ワクワクしております。私にできる事は1秒でも多くお越しくださった皆様が大好きな人の声を聞き、姿を見ることのお手伝いだと思っています。どうぞ皆さま、共に伝説の1日にしましょう！」とコメントを寄せた。
【『MUSIC EXPO LIVE 2025』のパフォーマンス順】
OPENING（ALL AERTIST）
KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）
KiiiKiii
SPECIAL COLLABORATION（BE:FIRST×ENHYPEN）
CORTIS
4EVE
HANA
ENHYPEN
BE:FIRST
SPECIAL COLLABORATION（KAWAII LAB.×KiiiKiii）
TOMORROW X TOGETHER
Number_i
ENDING（ALL ARTISTS）
【写真】超豪華！『MUSIC EXPO LIVE 2025』出演者
同イベントは、2025年の音楽シーンをけん引するアジアのアーティストたちが出演し、ここでしか見ることのできないステージを届ける。BE:FIRST、CORTIS、ENHYPEN、HANA、KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）、KiiiKiii、Number_i、TOMORROW X TOGETHER、4EVE（※アルファベット順）の出演が発表されている。MCは南海キャンディーズの山里亮太が務める。
山里は「奇跡の1日になります！これだけのアーティストさんが同じ場所に集まる、これを奇跡と言わずしてなんというのか？ワクワクしております。私にできる事は1秒でも多くお越しくださった皆様が大好きな人の声を聞き、姿を見ることのお手伝いだと思っています。どうぞ皆さま、共に伝説の1日にしましょう！」とコメントを寄せた。
【『MUSIC EXPO LIVE 2025』のパフォーマンス順】
OPENING（ALL AERTIST）
KAWAII LAB.（FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET）
KiiiKiii
SPECIAL COLLABORATION（BE:FIRST×ENHYPEN）
CORTIS
4EVE
HANA
ENHYPEN
BE:FIRST
SPECIAL COLLABORATION（KAWAII LAB.×KiiiKiii）
TOMORROW X TOGETHER
Number_i
ENDING（ALL ARTISTS）