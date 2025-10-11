『じゃあ、あんたが作ってみろよ』長坂真理役に青島心 キャラクター紹介（12）
俳優の夏帆、竹内涼真がW主演を務める、TBS系火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（毎週火曜 後10：00）が新たにスタート。今回は、青島心が演じる長坂真理を紹介する。
【写真多数】豪華キャストを一挙紹介！夏帆、竹内涼真、中条あやみら豪華な顔ぶれ
同作は谷口菜津子氏の同名漫画（ぶんか社）を原作に、「料理」をきっかけに男女の価値観や“当たり前”を見直していく再生ロマンスコメディ。恋人のために料理を作り続け自分を見失った山岸鮎美（夏帆）と、「料理は女が作るもの」と思い込む亭主関白な海老原勝男（竹内涼真）が、別れを経て成長していく姿を描く。
青島心が演じる長坂真理は、古い価値観を持つ勝男が、“完璧な男になるためのバイブル”だとして信じているトレンディドラマ「フォーエバーラブは東京で」の主人公。真理は、田舎から上京したばかりの俊平が都会で恋に落ちる天真爛漫で可憐なヒロイン。
