¡Ú¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü¡Û¶Ó¸ñ¡¦Ä¹Ã«Àî¡ß¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¦¥¨¡¼¥¹¡¢ÇúÈ¯ÎÏËþÅÀ¤Î¥³¥ó¥ÓÇúÃÂ
¡¡TBS·ÏÂç·¿ÆÃÈÖ¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü2025¡Ù¡Ê¸å2¡§00¡Ë¤¬¡¢11Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¡£¤Ò¤È¤ÄÌÜ¤Î´ë²è¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥ÖÅìÀ¾¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢1ÁÈÌÜ¤Î¼ÆÅÄ±Ñ»Ì¡õ»³Æâ·ò»Ê¡¢2ÁÈÌÜ¤Î¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡õ¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼¤ËÂ³¤¡¢3ÁÈÌÜ¤ÏÄ¹Ã«Àî²íµª¡õ¥¨¡¼¥¹¤È¤¤¤¦ÇúÈ¯ÎÏËþÅÀ¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¤¤¤¥³¥ó¥Ó¡ª¤È¤â¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¶Ó¸ñ¡¦Ä¹Ã«Àî¡ß¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¦¥¨¡¼¥¹
¡¡¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥ÖÅìÀ¾¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Åì¤ÈÀ¾¤òÂåÉ½¤¹¤ë·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬1Ì¾¤º¤ÄÁª¤Ð¤ì¡¢¤³¤ÎÆü¸Â¤ê¤Î¡ÖÅìÀ¾¥³¥é¥Ü¥³¥ó¥Ó¡×¤ò·ëÀ®¡£¥¸¥§¥·¡¼¤ÈÅÄÃæ¤¬°ú¤¤¤¿¥¯¥¸¤Ç¥é¥ó¥À¥à¤Ë·èÄê¤µ¤ì¤¿·Ý¿Í2¿Í¤ÇÄ©¤à¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¤Ï¡¢Ì¡ºÍ¡¦¥³¥ó¥È¡¦¥®¥ã¥°¡¦¥â¥Î¥Þ¥Í¡¦¥ê¥º¥à¥Í¥¿¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âOK¤ÎÇú¾Ð¤Î3Ê¬´Ö¡£Í¥¾¡ÁÈ¤Ë¤Ï¾Þ¶â100Ëü±ß¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥³¥ó¥Ó¤¬·èÄê¤·¡¢½éÂÐÌÌ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºÝ¡¢Ä¹Ã«Àî¤¬¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¹¤ë¤È¡¢¥¨¡¼¥¹¤¬¡ÖºÇ°¤ÇºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥Û¥ó¥Þ¤Ë2¿Í¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤ò¹ðÇò¡£1½µ´Ö¸å¡¢Ä¹Ã«Àî¤¬¥Í¥¿¤òºîÀ®¤·¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤¿Ãæ¡¢2¿Í¤Ç¤Î¥Í¥¿ÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Ì¡ºÍ¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤Î¤ª¥Ð¥«¥¥ã¥é¤òÀ¸¤«¤·¤¿¹½À®¤Ç¡¢Ä¹Ã«Àî¤Î¥Ü¥±¤ò¥¨¡¼¥¹¤¬¹ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤ÇÅ¸³«¡£¥Ä¥Ã¥³¥ßÉÔºß¤Ê¤¬¤é¡¢Ä¹Ã«Àî¤Î¥Ü¥±¡¢¥¨¡¼¥¹¤Î¹ÎÄêÎÏ¤¬¸÷¤ëÅ¸³«¤Ç¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¡Ø¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆü2025¡Ù
Áí¹ç»Ê²ñ¡§¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡§¥¸¥§¥·¡¼¡¢ÅÄÃæ¼ù¡ÊSixTONES¡Ë
¿Ê¹Ô¡§ÅÄÂ¼¿¿»Ò¡ÊTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡§ÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¡¢ÂÀÅÄ¸÷
¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥ÖÅìÀ¾¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡Ù
¡Ú¡ÖÅì¡×·Ý¿Í¡Û¡Ê¢¨»áÌ¾50²»½ç¡Ë
¡Ö¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2021¡Ù½àÍ¥¾¡¡×¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¡°ËÆ£½Ó²ð
¡Ö¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2013¡Ù²¦¼Ô¡×¤«¤â¤á¤ó¤¿¤ë¡¡´äºê¤¦Âç
¡Ö¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2004¡Ù²¦¼Ô¡×¥¢¥ó¥¿¥Ã¥Á¥ã¥Ö¥ë¡¡¼ÆÅÄ±Ñ»Ì
¡Ö¡Ø¥Ö¥ê¥Æ¥ó¥º¡¦¥´¥Ã¥È¡¦¥¿¥ì¥ó¥È2023¡Ù½Ð¾ì¡×¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼
¡Ö¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2020¡Ù²¦¼Ô¡×¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¡¡ÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë
¡Ö¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2021¡Ù²¦¼Ô¡×¶Ó¸ñ¡¡Ä¹Ã«Àî²íµª
¡Ö¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¿³ºº°÷¡×¥Ê¥¤¥Ä¡¡È¹ÀëÇ·
¡Ú¡ÖÀ¾¡×·Ý¿Í¡Û¡Ê¢¨»áÌ¾50²»½ç¡Ë
¡Ö¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡Ù½àÍ¥¾¡¡×¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¡¡¥¨¡¼¥¹
¡Ö¡ØR-1¤°¤é¤ó¤×¤ê2013¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£
¡Ö¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2017¡Ù²¦¼Ô¡×¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¡ßÀ²ÈÎ´°ì
¡Ö¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W 2021¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡×¥Ò¥³¥í¥Ò¡¼
¡Ö¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2016-2018¡Ù½àÍ¥¾¡¡×¿åÅÄ¿®Æó
¡Ö¡Ø¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È2017¡Ù²¦¼Ô¡×¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡¡»³Æâ·ò»Ê
¡Ö¡Ø½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï THE W¡Ù¿³ºº°÷¡×¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¡¥ê¥ó¥´
