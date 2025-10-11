Ｊ１柏は１０日、柏市内で川崎とのルヴァン杯準決勝第２戦（１２日・三協Ｆ柏）へ向けた調整を非公開で行った。練習後に取材に応じたＭＦ小泉佳穂は、今季４度目の川崎との対戦へ向けて「こっちも相手もやることが分かっているし、大きく変えてこないのもお互いに分かっている。ちょっとした細かいオプションをどう使えるか。相手がそういうものを見せてきた時に、こちらがどれだけ素早く対応できるかが大事」と大一番を見据えた。

敵地で行われた第１戦は１―３で敗北。大黒柱のＤＦ古賀太陽の欠場を筆頭に、多くの主力が欠場したが「入り自体は決して悪くない。むしろ結構良くて、自分たちのやりたいようなサッカーが出来ていた」という。しかし、前半１０分にＭＦ山本悠樹のシュートから先制点を献上。「久しぶりに出た選手もいる中で、ああいう早い時間帯での失点は相手に勇気を与える意味もありましたし、こっちは逆に精神的に削られる意味あいが大きい１失点目だった」と振り返る。

ただ、小泉が危機感を感じたのは２、３失点目。２点目はクリアミスから、３点目は自陣でボールを奪われてから許した失点だ。９月２８日のリーグ戦（４△４）でも、連携ミスからのＰＫ献上、不用意なボールロストからのカウンターで失点を重ねた。

「（第２戦は）２、３失点目の失点を減らさなきゃいけない。そこに尽きる。もうちょっと細部にこだわらないといけないというか、負けにつながる要素を細かいところで排除していかないと。あらゆる怠慢や緩みが負けにつながるし、（今は）何となくのパスやプレーが失点に直結している。『これぐらいなら大丈夫か』ということが失点になっている。この間の川崎の４失点もそうだし、この間の２、３失点目もそう。命を懸けてやらないといけない。『本当に命を懸けてやっているのか？』と、タイトルを取りたいんだったら、自分たちに問いかけないといけない」

長考を繰り返し、自身の考えを表現するのに適切な言葉を探した小泉。浦和で２１年に天皇杯、翌年にはＡＣＬの優勝を主力として経験した２９歳は、今の柏の状況をこう語った。

「まだ、次があると思っているんじゃないのか。来年どうなるかも分からないし、今ここにかけられなかったら来年もないと思う。これだけいいサッカーをして、チームとして、いい集団として戦えているから、これで結果が残らないのは悔しいし、もったいないと強く思う。とにかく目の前の１試合１試合に全てを出し切れるか、研ぎ澄まして集中できるか」

その気迫をチームで体現しているのがＤＦ三丸拡とＭＦ戸嶋祥郎だ。三丸は３２歳で、戸嶋は３０歳。三丸は昨季は６試合のみの出場にとどまったが、今季はＤＦ杉岡大暉の離脱後の最終ラインを支えた。戸嶋も出場機会が限られる中で要所で結果を残している。この２人からにじみ出るタイトルへの強い思いを、小泉は自ら語り出した。

「サチくん（戸嶋）とか、ミツくん（三丸）を見ていると、ここを逃したらもう次はないとか、未来はないという思いで戦っているのが分かる。そんなことない人たちだけど、そう思ってプレーしていると思う。シンプルな技術的なミスが起きるか起きないかとは別の軸で、タイトルとか勝利をつかむために必要なことがある。そこは結構ここ最近の柏にかなり欠けている部分。ワンくん（犬飼智也）もそうだけど、特にあの２人はすごい」

決して精神論が好きではないという小泉が気持ちの面を強調するのは、その重要性も理解しているから。「ここに勝つんだという瞬間の熱量、集中力、思いがすごい」選手には、浦和で共闘した元日本代表ＭＦ阿部勇樹氏、同ＤＦ槙野智章氏、同ＤＦ酒井宏樹、ＭＦ岩尾憲の名前を挙げた。小泉は「レイソルでは僕を含めて、試合に出ている３０前後の選手がそういう雰囲気を出せていない。この瞬間、ここが大事だとなったときに、チームを締めたり、時にはコントロールを出来ないといけない。僕がもうちょっとできないとですね」と自戒も込めて語った。

小泉は浦和に在籍していた２０２３年のルヴァン杯準決勝で、横浜ＦＭ相手に第１戦（０●１）を落とす中、第２戦（２〇０）で逆転した経験がある。柏も今季のホーム浦和戦で２点ビハインドから後半で４点を奪い劇的な逆転勝利を収めるなど、粘り強さも秘めている。今季の躍進を支えてきた小泉が、シーズンの最終盤をピッチ内外で引っ張る。