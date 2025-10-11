ドラマ初主演話題のMAZZEL・NAOYA、首に巻いたリボン＆コサージュで華やかオーラ放つ【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のNAOYA（ナオヤ）が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】NAOYA、花散りばめられたランウェイ衣装
⼈気スタイリスト・高橋美咲⽒（※「高」は正式には「はしごだか」）が⼿掛け、伝統を知り、あえて裏切ることで⽣まれる美の⾰新“アン ロマンティックがテーマのオープニングショーに出演。サテンのシャツにジャケットを着こなしたシックなスタイルだが、首に巻いた細いリボンと大きな白い花のコサージュがアクセントとなり、NAOYAの華やかさを際立たせていた。
NAOYAはアーティスト活動の傍ら、6月公開の映画「君がトクベツ」にて映画初出演し、9月放送開始のドラマ「君がトクベツ」（MBS：毎週火曜24時59分〜／TBS：毎週火曜25時28分〜）にも続投。さらに、日本テレビ系で放送される人気BL作品の実写化ドラマ「セラピーゲーム」（10月29日スタート／毎週水曜24時59分〜）で龍宮城の冨田侑暉とW主演を務めることが決定している。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆NAOYA、シックなスタイルでオーラ放つ
◆「TGC北九州」9回目の開催
