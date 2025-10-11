M!LK山中柔太朗、レースチョーカーで上品な魅力 素肌ジャケットで色気放出【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】M!LKの山中柔太朗が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】M!LK山中柔太朗、素肌ジャケットで色気放出
⼈気スタイリスト・高橋美咲⽒（※「高」は正式には「はしごだか」）が⼿掛けるオープニングファッションショーに登場した山中が、セットアップにレースのチョーカーをつけて登場すると会場からは歓声が。ジャケットからは素肌がのぞき、ウエストマークで抜群のスタイルが際立っていた。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
