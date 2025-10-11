ロクシタンのアドベントカレンダー2025♡数量限定で予約受付中

自然あふれる南仏オート・プロヴァンスの上質なライフスタイルを提案するロクシタンから、2025年10月29日より数量限定でアドベントカレンダーが登場♡今年はプロヴァンスの邸宅や美しい暮らしの文化をモチーフにしたデザイン。スキンケアやフレグランスのミニアイテムを毎日楽しめる特別なカレンダーは、自分へのご褒美やギフトにもぴったりです。

プレミアムアドベントカレンダーの贅沢な内容

ロクシタン プレミアム アドベントカレンダー 2025

「ロクシタン プレミアム アドベントカレンダー 2025」（税込29,150円）は、プロヴァンスの邸宅をイメージした豪華ボックスに注目♡

夜用美容液「イモーテル オーバーナイトリセットセラム」など現品サイズのアイテム6点に加え、限定アイテムや新フレグランス「アート オブ セント」のミニアイテムも詰まっています。

24日間の楽しみ♡アドベントカレンダー2025

ロクシタン アドベントカレンダー 2025

「ロクシタン アドベントカレンダー 2025」（税込17,050円）は、復刻限定アイテムを含む24点のミニアイテムが入った特別なカレンダー。

ボディケア、スキンケア、ヘアケア、フレグランスまでメゾンの魅力を五感で楽しめます♡毎日の開封が楽しくなるデザインで、きらめくホリデーシーズンをより豊かに演出します。

予約必須♡数量限定で手に入れよう

発売は2025年10月29日（水）から。全国のロクシタン店舗や公式通販サイトで予約受付中です♡数量限定のため、早めの予約がおすすめ。

自分へのご褒美にはもちろん、大切な方への特別なギフトとしても喜ばれるアイテムです。上質な香りとデザインで、クリスマスまでのカウントダウンを心躍る時間に。

ロクシタンのアドベントカレンダーで特別な12月を

ロクシタンのアドベントカレンダー2025は、プレミアム版29,150円、通常版17,050円の2種類♡

スキンケアやフレグランスの現品・ミニアイテムが詰まった豪華な内容で、クリスマスまで毎日が楽しみに♪数量限定で予約受付中なので、早めにチェックして特別な12月を過ごしましょう。

心ときめく香りとデザインで、家族や友人と一緒にホリデーシーズンを満喫できます。