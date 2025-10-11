¡Ö¤³¤Î»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤òÄÌ¤·¤ÆËÍ¼«¿È¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡×»°»³Î¿µ±¡¢àÊú¤Ã¤³¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¹¬¤»¼Ì¿¿¡×¡ÖÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖÎ¿µ±¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¿ä¤·¤À¤è¡Á¡×°¦¸¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÊú¤Ã¤³¤¹¤ë»Ñ
¡¡¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖBE:FIRST¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Î»°»³Î¿µ±¤¬»¨»ï¤ËÅÐ¾ì¡£²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤ÇÊú¤Ã¤³¤¹¤ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»°»³¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï»¨»ï¡Ö·î´©¤ï¤ó¤³ÊÔ½¸Éô¡×¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡£»°»³¤ÏÀ¸¸å2¥«·îÈ¾¤Î°¦¸¤¡¦¤â¤ó¤òÊú¤¡¢²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¤Ç¾å¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·î´©¤ï¤ó¤³vol.22¡×·ÇºÜ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤¬È´¿è¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¤Ã¤È¡¢¤³¤Î»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤òÄÌ¤·¤ÆËÍ¼«¿È¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¸¤¤Ï¤¿¤À²Ä°¦¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ÀÕÇ¤¤òÈ¼¤¦Â¸ºß¡£¤À¤«¤é¤³¤½°ì½ï¤ËÀ¸¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤è¤êË¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ó¤Ï²ÈÂ²¤Ç¤¢¤ê¡¢Ì¤Íè¤ò¤È¤â¤ËÊâ¤àÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»°»³¤Î»×¤¤¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÑ¤ï¤í¤¦¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¹¬¤»¼Ì¿¿¡×¡ÖÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¡ÖÎ¿µ±¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¿ä¤·¤À¤è¡Á¡×¡ÖÎ¿µ±¤¯¤ó¤È¤â¤ó¤¯¤ó²ÈÂ²¤¬¹¬¤»¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»°»³¤Ï8·î¤Ë½÷Í¥¤Î¼ñÎ¤¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£9·î¤ËÂè1»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£