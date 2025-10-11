¡ÖÏ¤ÉÛ¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÈ±·¿¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Îà¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼á»Ñ¤Ë¤¯¤®ÉÕ¤±¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤¦¤Æ¤³¤ó¤Ê¤óÊâ¤¤¤Æ¤¿¤é¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£¤½¤Îà¾×·âá¤Î»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCAL&RES¡×¤ò9·î¤ËÂ´¶È¤·¤¿ÈþÎë¤ê¤«¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¸ø¼°ÄÌ¤ê¤Î»È¤¤Êý¤·¤Æ¤ë¤Î¤Ë¤¹¤ì°ã¤¦¿Í¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸«¤é¤ì¤ÆÃÑ...¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²èÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¥´¡¼¥¹¥È¥«¥Á¥å¡¼¥·¥ã¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ëÈþÎë¡£¸å¤í¤ÎÈ±¤ÎÌÓ¤¬¹â¤¯Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¤ÎÎ¾¼ê¤«¤é¥µ¥¤¥É¤Ëà¿¨³Ðá¤Î¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë´ñÈ´¤Ê¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ»È¤¦¤ó¤ä¡×¡Ö¿å·Ý¤ò¤¹¤ë¥´¡¼¥¹¥È¤ÇÁð¡×¡ÖÈ±·¿¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×¡ÖÏ¤ÉÛ¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ç»ß¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤Ç¤â¤Í²Ä°¦¤¤¤ó¤è¡×¡Ö¾Ð¤Ã¤Æ¤Þ¤¦¤Æ¤³¤ó¤Ê¤óÊâ¤¤¤Æ¤¿¤é¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡Ãæ¹ñ¤ÎÉð¾¡¦Ï¤ÉÛ(¤ê¤ç¤Õ)¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ëÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤¿¤á¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö°úÍÑ¤ÇÏ¤ÉÛ¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤«¤é¥ê¥Ù¥ó¥¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤ó¤À¤±¤É¤³¤ì¤¬Àµ²ò¡©¡×¤È¤·¤ÆÊÌ¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÈ±·¿¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£