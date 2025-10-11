モデルで実業家のMALIA.（42）が10日に配信されたABEMA「ダマってられない女たち season2」（金曜後10・00）にVTR出演。子供に徹底したお金の教育について語った。

今回は4度の離婚を経験し、現在は4児のシングルマザーとしてUAEのドバイで暮らす私生活に密着。現在では7つの会社を抱える「ANELa GROUP」の会長。ビューティー、アパレルなど幅広い分野で展開しており年商は「年数ぐらいのねぇ…」と10数億円にのぼると示唆した。

今では経営者として成功する自身だが苦労も多かったため、子供にはお金の教育を徹底。「学校で教えてもらいたかったなと思うことが経営者になって多くて、自分は全部調べて本で勉強」とした上で「自分の知識は惜しみなく全部与えようと」と語った。

さらに「（子供が）小学校に入った時から“現金出納帳”というのをつけさせて。レシート、領収書を義務付けました。小学校2，3年生に」と笑った。

元日本代表DF田中隼磨氏との間に生まれた長男で、横浜FC・DFの新保海鈴（かいり）は「自分で稼ぐようになってからママの教えがありがたかった」とコメント。

2018年9月に亡くなった総合格闘家の山本“KID”徳郁さん（享年41）との間に生まれた次男の愛郁（あいく）さんは「恵まれているなと思います。めちゃくちゃ厳しいけど」と告白。現在は母と同じく経営者の道を志しているという。