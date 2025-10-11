◇パCSファーストステージ第1戦 オリックスー日本ハム（2025年10月11日 エスコンF）

「2025 パーソル クライマックスシリーズ（CS）パ」ファーストステージ（S）のオリックス―日本ハム戦が11日に行われ、野球ファンが「粋だね」と声を弾ませる一幕があった。

試合前のセレモニーでは、本拠である日本ハムの映像はもちろん流れるが、今回はオリックスの特別バージョンも用意され、両軍の健闘を願う「粋」な演出が行われた。

オリックスに対しては「元絶対王者の記憶が、今、再起動する」とのメッセージが電光掲示板で流れ、宮城や太田など選手のド派手な映像も流れた。

まさかの特別映像にオリックスファンも驚き。Xでは「セレモニー映像、オリさん含めてカッコいいな！」「エスコンの試合前セレモニー凄いな！オリックスの映像もバンバン流れて否が応でも盛り上がるな」「エスコンのオリックス紹介映像がすばらしい。オリ選手の映像とコメントは新たに撮ってる？」「エスコンの映像、自分らだけのムービーじゃなくてオリックスも入れてくれるの嬉しすぎる」などの声が集まっていた。