歌手和田アキ子（75）が4日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。TBS系「アッコにおまかせ！」の40周年記念生放送の打ち上げに出川哲朗が訪れたことを明かした。

出川は青森でのロケがあり、記念生放送に出演できなかった。和田は番組終了後に歴代スタッフ含めた関係者と打ち上げを行ったあと、演者での飲み会を和田の自宅で開催したと明かした。和田の自宅に移動する際に勝俣州和が“脱走”したことも暴露した。

和田は飲み会中に気になったことがあったといい「（カンニング）竹山がしょっちゅうトイレ行って携帯さわったりするから、私あんまり好きじゃないんですよ。しゃべってるときに携帯さわったりするのが。まして『おまかせ！』のVTRを見て『ありがたいね』、『うれしいね』って（言っていた）」と竹山の行動を語った。

和田は「そうしたらピンポン鳴って、12時前に。こんな（時間に）。勝俣帰ってきた？なんてみんなで言いながら。誰でしょうねって言ってたら、コロコロを持って出川が立ってたの」とロケ先の青森から出川がかけつけたことを明かした。

和田は「（出川が）『遅くなりました』って、私涙ぶわーん出てきてさ。『来なくていいって言ったじゃん』って言ってさ。青森行ってたから」と出川が半年前から入っていた青森のロケを理由に放送に参加できなかったことを語った。

和田は「小っちゃい出川が短パンはいてコロコロ持って、うちの玄関の（ところにいた）ときは、これはね、『神様ありがとうございます』って、感動ですよ。ですぐコーラ買いに行かせて」と笑わせた。

和田は「出川が『12時くらいまでやってるんだったら羽田着いたら行きますから』って電話では話してたの、前の日に。『出川、ここのところものすごい忙しかったし、私、生放送2時間久しぶりやし、12時までは無理やと思うわ。たまにはみんなもはよ帰したいし10時か、11時くらいやな』とか言っていたのに。言ってて時間忘れて飲んでて、それで出川来てくれて。本当に私は幸せものですよ」としみじみ語った。

竹山は出川と連絡を取るために携帯を触っていたといい、和田は「ごめんな、ごめんな。この電話連絡しててんな。竹山さん申し訳ございません」と謝ったと明かした。