西武のドラフト２位ルーキー・渡部聖弥外野手が秋季練習２日目の１１日、サードの守備練習を行った。

アジリティーやランニングを行ったあと、高松に借りたという内野守備用のグラブを持って三塁へ。偶然そばを通りかかった左腕・隅田に「すみさんエラーしまくったらごめんなさい！」と前もって謝罪も済ませつつ、大引内野守備・走塁コーチのノックを約１０分間受けた。

１年目の今季は左翼とＤＨで１０９試合に出場し、１１０安打１２本塁打４３打点、打率２割５分９厘の成績。三塁守備に就くのは大学４年時以来１年ぶり。あくまでも時間が豊富な秋季練習中の“お試し”ではあるが、「見え方は（左翼と）そこまで変わらないけど内野は低い打球が多いので、外野のイメージでいくと腰が高くなったりグラブが上から出たりする。まだ内野のステップもいまいち踏めてないけど、選手としての幅も広がると思うので前向きに取り組んでいきたい」と力を込めた。

また、昨年の武内夏暉投手に続く新人王獲得へも注目が集まる。渡部聖は「取りたいです！ １年目からこれだけ打席もチャンスももらって、取れる位置にいるなら取っておきたい」と目を輝かせた。