【お笑いの日】ヒコロヒー、人生初のリズムネタ 安村と“攻めたネタ”披露
TBS系大型特番『お笑いの日2025』（後2：00）が、11日に生放送。ひとつ目の企画『キングオブ東西ネタバトル』では、1組目の柴田英嗣＆山内健司に続き、2組目では、とにかく明るい安村＆ヒコロヒーという意外な組み合わせが誕生した。
【写真】かわいい！安村と攻めたネタを披露したヒコロヒー
『キングオブ東西ネタバトル』では、東と西を代表する芸人たちが1名ずつ選ばれ、この日限りの「東西コラボコンビ」を結成。ジェシーと田中が引いたクジでランダムに決定された芸人2人で挑むネタバトルは、漫才・コント・ギャグ・モノマネ・リズムネタなど、なんでもOKの爆笑の3分間。優勝組には賞金100万円が与えられる。
今回、ヒコロヒーが人生初のリズムネタに挑み、昔のテレビと今のテレビという題材で挑んだ。SNSでは「攻めてるな（笑）」「メッセージ強め！」などといった感想が相次いで寄せられている。
■『お笑いの日2025』
総合司会：かまいたち、チョコレートプラネット
スペシャルサポーター：ジェシー、田中樹（SixTONES）
進行：田村真子（TBSアナウンサー）
スペシャルゲスト：明石家さんま、太田光
『キングオブ東西ネタバトル』
【「東」芸人】（※氏名50音順）
「『M-1グランプリ2021』準優勝」オズワルド 伊藤俊介
「『キングオブコント2013』王者」かもめんたる 岩崎う大
「『M-1グランプリ2004』王者」アンタッチャブル 柴田英嗣
「『ブリテンズ・ゴット・タレント2023』出場」とにかく明るい安村
「『M-1グランプリ2020』王者」マヂカルラブリー 野田クリスタル
「『M-1グランプリ2021』王者」錦鯉 長谷川雅紀
「『M-1グランプリ』審査員」ナイツ 塙宣之
【「西」芸人】（※氏名50音順）
「『M-1グランプリ2024』準優勝」バッテリィズ エース
「『R-1ぐらんぷり2013』ファイナリスト」キンタロー。
「『キングオブコント2017』王者」かまいたち 濱家隆一
「『女芸人No.1決定戦 THE W 2021』ファイナリスト」ヒコロヒー
「『M-1グランプリ2016-2018』準優勝」水田信二
「『キングオブコント2017』王者」かまいたち 山内健司
「『女芸人No.1決定戦 THE W』審査員」ハイヒール リンゴ
