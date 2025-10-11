お笑いコンビ「かつみ・さゆり」のさゆり（56）が11日までに、自身のインスタグラムを更新。完全防備の日焼け対策姿を公開した。

さゆりは「さゆりの『ダメ絶対 日焼け』セットで〜す」と日傘をさし顔まで覆った長袖のパーカーにミニスカートを合わせた日焼け対策姿を公開。

さらに「真夏に ゼニガメのロケで 長時間行列並んでる時 さゆりの ダメ絶対日焼けセットから 紫外線カットお洋服とか日焼け止めとか取り出して 完全防備してたら アホ過ぎて #そこを放送されてましたぁ〜」とハッシュタグをはさみつつロケを振り返った。

続けて「でも結局 こんなに紫外線ヤダ〜 って言ってても カメラ回ると洋服脱いで日焼け止めの塗り直しも忘れて ガンガンお日様の下でも張り切っちゃうさゆりの巻〜 秋の紫外線も要注意」とつづり、「ドジャーズ おめでとう」と2年連続17回目となるリーグ優勝決定シリーズ進出を決めたドジャースを祝福した。

この投稿に、フォロワーからは「最強日焼け対策」「素晴らしい努力です」「足綺麗」「完璧です」「完全防備でも美脚は健在」「紫外線〜私も嫌だぁ…」「お顔隠れてても美脚で身バレしちゃいそう」といった反響が寄せられている。