俳優の吉岡里帆（32）の報告に、多くの祝福が寄せられている。

2025年8月29日に公開された映画『九龍ジェネリックロマンス』で主演を務めた吉岡。Instagramでは、台湾で行われたという撮影中の様子や舞台あいさつに登壇した際の写真などを投稿しており、共演者の水上恒司（26）との2ショットも披露している。

さらに、氷のうで頭を冷やしている様子や、机に伏せて目を閉じている姿、食事中の写真など、撮影の合間の無防備ショットも公開している。

吉岡里帆の主演映画撮影中のオフショット

10月10日に更新したInstagramでは、「本日、台湾 高雄映画祭。オープニング作品に選んで頂きました！台湾の皆様よろしくお願いします。行ってきます」と報告し、撮影現場での水上との2ショットや、竜星涼（32）も交えた3ショット、さらに、乃木坂46の梅澤美波（26）、花瀬琴音（23）と食卓を囲んだ写真など、撮影中の共演者とのオフショットを複数枚投稿した。

ファンからは、「オープニング作品に選ばれてよかったですねー!!」「おめでとうございます」「ステキな時間をお過ごしください」「うれしいツーショット」「1枚1枚がエモい」などのコメントが数多く寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）