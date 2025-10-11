HEY-SMITH×スカパラ主催＜SKAramble Japan＞、出演者にSHANK、MONGOL800、POTSHOT、SNAILRAMPら決定
HEY-SMITHと東京スカパラダイスオーケストラによる主催イベント＜SKAramble Japan＞に、HANK、MONGOL800、POTSHOT、SNAILRAMP、FIVE STATE DRIVEの出演が決定した。
＜SKAramble Japan＞は、2019年にスタートしたHEY-SMITHと東京スカパラダイスオーケストラによる共同企画。2025年は、12月10日に愛知・名古屋COMTEC PORTBASE、12月11日に大阪・なんばHatch、12月13日に東京・豊洲PITの3公演の開催となる。
名古屋・大阪公演にはPOTSHOTとSHANKが、そして東京公演にはMONGOL800、SNAILRAMP、FIVE STATE DRIVEの出演が決定。
なおチケットのオフィシャル2次先行もスタートし、10月19日まで申し込みが可能となっている。
◾️＜HEY-SMITH＆東京スカパラダイスオーケストラ Presents「SKAramble Japan」＞
▼2025年12月10日(水) 名古屋COMTEC PORTBASE
開場17:00 / 開演18:00
出演：HEY-SMITH / 東京スカパラダイスオーケストラ / POTSHOT / SHANK
チケット：前売り6,000円
▼2025年12月11日(木) なんばHatch
開場17:00 / 開演18:00
出演：HEY-SMITH / 東京スカパラダイスオーケストラ / POTSHOT / SHANK
チケット：前売り6,000円
▼2025年12月13日(土) 豊洲PIT
開場15:30 / 開演16:30
出演：HEY-SMITH / 東京スカパラダイスオーケストラ / MONGOL800 / SNAILRAMP / FIVE STATE DRIVE
チケット：前売り スタンディング6,000円 / 後方指定席6,500円
オフィシャル2次先行：10/19(日)23:59まで https://eplus.jp/skaramblejapan/
特設サイト：https://caffeinebombrecords.com/skaramblejapan2025/
◾️＜HEY-SMITH Presents OSAKA HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025＞
※チケットソールドアウト
日時：2025年10月25日（土）・26日（日）
会場：大阪・泉大津フェニックス
時間：OPEN9:00 / START10:30
出演：
▼10月25日（土）
HEY-SMITH（両日出演）
Ballyhoo!(U.S) / coldrain / ELLEGARDEN / ENTH / HERO COMPLEX / Ken Yokoyama / KOTORI / Saucy Dog / SHADOWS / SIX LOUNGE / キュウソネコカミ / ハルカミライ
▼10月26日（日）
HEY-SMITH（両日出演）
Crossfaith / dustbox / GOOD4NOTHING / KUZIRA / Mad Caddies(U.S) / SHANK / SiM / THE ORAL CIGARETTES / Wienners / ヤバイTシャツ屋さん / 04 Limited Sazabys / 10-FEET
[Performance]:team GOOD SKATES(両日出演)
◾️＜HAZIKETEMAZARE FESTIVAL 2025 AFTER PARTY＞
※チケットソールドアウト
日時：2025年10月26日（日）
会場：心斎橋 SUNHALL
時間：OPEN/ START 23:00
[LIVE] DUB 4 REASON、The Lazy Boys
[Acoustic Set] coldrain、須賀真太郎(dustbox)、竜之介(KUZIRA)
[DJs] AYATOMO(MAYSONS PARTY)、SATOBOY(SUNSHINE DUB)
■＜HAZIMAZA EXTRA SHOW＞ ※チケットソールドアウト
10月21日（火）Zepp Haneda
OPEN17:30/START18:30
w/Ballyhoo!（U.S）、Mad Caddies（U.S）
