サッカーワールドカップ欧州予選は10日、グループA、B、D、Jの8試合が行われました。ヨーロッパの出場枠は『16』。欧州予選は12グループに分かれ、各グループの1位12チームが本大会へストレートイン。2位の12チームはプレーオフに回ります。

A組ではドイツがルクセンブルクに4-0の快勝。北アイルランドがスロバキアを2-0で破り、3チームが勝ち点6となりました。初戦黒星スタートだったドイツですが、得失点の差で首位に浮上しています。

B組ではスイスがスウェーデンに2-0で破り、3連勝で勝ち点9。2位のコソボと勝ち点5差をつけています。スウェーデンは3試合で勝ち点1の最下位と苦しい状況となっています。

D組ではフランスが前半終了間際にエムバペ選手の先制ゴールが飛び出すと、アゼルバイジャンに3-0の快勝。3連勝で勝ち点9とし、2位のウクライナに勝ち点5差となっています。

J組では上位対決となったベルギーと北マケドニアが0-0のドロー。1試合多い北マケドニアが勝ち点12で首位、1試合少ないベルギーが勝ち点11となっています。

【10日の欧州予選結果】

※左側がホーム

＜A組＞

ドイツ 4-0 ルクセンブルク

北アイルランド 2-0 スロバキア

＜B組＞

コソボ 0-0 スロベニア

スウェーデン 0-2 スイス

＜D組＞

フランス 3-0 アゼルバイジャン

アイスランド 3-5 ウクライナ

＜J組＞カザフスタン 4-0 リヒテンシュタインベルギー 0-0 北マケドニア