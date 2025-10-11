FANTASTICS八木勇征、シークレットゲストで「TGC」ランウェイ ツヤ感メイクで大人の魅力漂う【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】FANTASTICSの八木勇征が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
【写真】FANTASTICS八木勇征、スタイル際立つチェックシャツ姿
https://twitter.com/modelpress/status/1976882793058910236
シークレットゲストとしてオープニングファッションショーのラストを飾った八木は、パールネックレスにチェック柄のシャツを合わせた個性派コーディネートを披露。ツヤ感のあるナチュラルなメイクを施し、艶やかな雰囲気をプラスした。ステージトップではクールな表情を見せ、大人の魅力を放出していた。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSのほか、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆八木勇征「TGC」シークレット登場
◆「TGC北九州」9回目の開催
