「今日好き」曽根凌輔、髪色チェンジ報告「清潔感すごい」「カッコよすぎ」の声
【モデルプレス＝2025/10/11】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。（毎週月曜21時〜）」に参加していた曽根凌輔が、11日までに自身のInstagramストーリーズを更新。ヘアチェンジを報告した。
【写真】「今日好き」イケメン、カッコよすぎるイメチェン姿
曽根は「黒髪完成」とコメントをつけ、黒いタンクトップ着用の胸元から上を写し真っ直ぐにカメラを見つめて撮影した写真を投稿。茶色から黒にチェンジし、以前より短くなった髪型を披露した。
この投稿に、ファンからは「さらにイケメンになった」「黒髪似合ってる」「清潔感すごい」「カッコよすぎ」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。曽根は天宮芽唯と「ハロン編」にてカップル成立した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
