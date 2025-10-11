ドジャースの地区シリーズ突破から一夜明けた１０日（日本時間１１日）、ＭＬＢ公式サイトは大谷翔平投手（３１）の特集記事を組み、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（ＮＬＣＳ）での二刀流起用を予想した。

９日（同１０日）には２勝１敗で迎えたフィリーズとの地区シリーズ第４戦でサヨナラ勝ちし、２年連続のワールドシリーズ制覇に前進したド軍。仮に第４戦で敗れていた場合、大谷は第５戦に先発登板することが発表されていた。大谷は地区シリーズではフィリーズ投手陣に大苦戦。計１８打数１安打の打率５分６厘と打撃不振に陥った。一方で投手としては第１戦でポストシーズン初登板。６回３安打３失点９奪三振の好投で勝利投手になった。

同サイトは「最も重要なのは二刀流の負担を考慮することだ。地区シリーズでの打撃不振を考えると、投打のバランスを今まで以上に考慮する必要がある」とし、ＮＬＣＳの先発ローテについて「大谷はオフの前日、第２戦に先発することが有力視される。そうすると、スネルが第１戦に先発することになり、スネルは中４日で第５戦に先発することも可能だ。山本由伸が第３戦、グラスノーが第４戦に先発することになるだろう」と予想した。

しかし、第６戦以降までもつれた場合、話は複雑化する。「大谷は第６戦に先発する可能性があるが、中５日での登板は今季２度しかない。山本はメジャー移籍後、中４日での登板を１度も経験していないため、第３戦に先発した後、第７戦に先発できるかどうかは不透明だ」と同サイト。その上で「最優先事項は大谷の次回登板の翌日に休養日を設けることだろう。なぜならドジャースがワールドシリーズ連覇を目指す上で『打者・大谷』の復調は必要不可欠だからだ」と力説した。

ドジャースは１１日（同１２日）に行われるブルワーズとカブスの勝者と１３日（同１４日）からＮＬＣＳが予定されている。ブルワーズなら敵地、カブスなら本拠地で開幕し、１４日（同１５日）の第２戦の後の１５日（同１６日）は試合のない日程が組まれている。