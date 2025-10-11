4時間58分の死闘制したのはマリナーズ

米大リーグのマリナーズは10日（日本時間11日）、地区シリーズ第5戦でタイガースを延長15回の末に3-2で下し、リーグ優勝決定シリーズに進出した。既に進出していたブルージェイズは、なかなか対戦相手が決まらない状況に、思わず笑撃の投稿を行った。

ヤンキースを下して、ア・リーグのリーグ優勝決定シリーズ進出を決めているブルージェイズ。対戦相手が決まるのを待つ状態で、チームの公式Xが動いた。

マリナーズとタイガースの地区シリーズ第5戦は、延長戦に突入する死闘に。なかなか決まらない状況に業を煮やしたのか、ブルージェイズは試合中の日本時間午後1時36分、殴り合う2人のボクサーの間に必死の形相で飛び込んでいくレフェリーのGIFを投稿した。

米ファンも笑いが止まらず、Xには様々なコメントが寄せられた。

「完璧なGIFだ。みんなが何を言いたいのかよく分かる」

「マリナーズでもタイガースでもブルージェイズが完全勝利するだろう」

「私たちはリーグで最高のSNS管理者を持ってる」

「笑、これを見て嫌になるほど笑った……みんなただ座ってくつろいでるけど、これは本当に20イニング以上続くかもしれないぞ（笑）」

「この試合は終わらない」

「誰か終わらしてくれ」

「苦しんでいるマリナーズファンなのに、笑った」

延長15回、4時間58分の死闘を制したのはマリナーズ。ア・リーグの優勝決定シリーズは12日（同13日）に開幕する。



（THE ANSWER編集部）