◇MLBア・リーグ地区シリーズ第5戦 マリナーズ3×-2タイガース(日本時間11日、T-モバイル・パーク)

マリナーズがタイガースとの歴史的死闘を制しました。

ともに2勝2敗で迎えた地区シリーズの第5戦。勝った方がア・リーグ優勝決定シリーズに進みます。

タイガースは昨季サイ・ヤング賞左腕のタリク・スクバル投手が2回に1点を奪われますが、7者連続三振を含む、6回13奪三振の力投をみせると、打線は6回にケリー・カーペンター選手の2ランホームランで勝ち越します。それでも7回裏にマリナーズが同点に追いつき2対2へ。試合は延長戦に突入します。

マリナーズは延長12回、ピンチで登板したこのシリーズ5試合全て登板のエドゥアルド・バザルド投手が気迫の投球で得点を与えず。しかし打線は延長12回、13回とサヨナラの好機をつくるも、2イニング連続の併殺でチャンスを逃します。それでも2-2のまま迎えた延長15回、満塁の好機から4番のホルヘ・ポランコ選手がサヨナラタイムリーを放ち、劇的決着となりました。

4時間58分におよぶ戦いに、SNSでは「歴史に残る好ゲーム」「めっちゃハラハラする展開」「死闘すぎ」「両チーム総動員ですごい」「タイブレークない延長戦やっぱ良い」「文字どおりの死闘」「歴史的死闘を繰り広げたタイガースも賞賛に値する」など、注目を集めたようです。