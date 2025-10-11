【お笑いの日】最初のネタ企画から豪華 SNSでも反響「ドリームマッチ始まった！」「生放送で謹慎ネタ（笑）」
TBS系大型特番『お笑いの日2025』（後2：00）が、11日に生放送。ひとつ目の企画『キングオブ東西ネタバトル』では、1組目から豪華な組み合わせが飛び出した。
【写真】楽しそう！かまいたち＆チョコプラ＆田中樹＆ジェシーが笑顔でズラリ！
『キングオブ東西ネタバトル』では、東と西を代表する芸人たちが1名ずつ選ばれ、この日限りの「東西コラボコンビ」を結成。ジェシーと田中が引いたクジでランダムに決定された芸人2人で挑むネタバトルは、漫才・コント・ギャグ・モノマネ・リズムネタなど、なんでもOKの爆笑の3分間。優勝組には賞金100万円が与えられる。
1組目のコンビは、アンタッチャブル・柴田英嗣＆かまいたち・山内健司。コンビ相手が明らかになる対面の瞬間では、柴田が「すごい！優勝じゃん！」と喜びながら「ちょっといい？」と、山内へのツッコミの感触を確認。山内は「漫才する気、満々」と笑いながら「キャラとかに入らない、山内VS柴田っていう。2人ともらしさが出ているネタだと思う」とネタへの自信をのぞかせた。
実際に2人の漫才が行われると、SNS上では「いきなり、ドリームマッチ始まった！」「この2人のかけあいは豪華！」「ガッツリしゃべくり漫才」「生放送で謹慎ネタ（笑）」など、コラボを期待する声が広がっている。
■『お笑いの日2025』
総合司会：かまいたち、チョコレートプラネット
スペシャルサポーター：ジェシー、田中樹（SixTONES）
進行：田村真子（TBSアナウンサー）
スペシャルゲスト：明石家さんま、太田光
『キングオブ東西ネタバトル』
【「東」芸人】（※氏名50音順）
「『M-1グランプリ2021』準優勝」オズワルド 伊藤俊介
「『キングオブコント2013』王者」かもめんたる 岩崎う大
「『M-1グランプリ2004』王者」アンタッチャブル 柴田英嗣
「『ブリテンズ・ゴット・タレント2023』出場」とにかく明るい安村
「『M-1グランプリ2020』王者」マヂカルラブリー 野田クリスタル
「『M-1グランプリ2021』王者」錦鯉 長谷川雅紀
「『M-1グランプリ』審査員」ナイツ 塙宣之
【「西」芸人】（※氏名50音順）
「『M-1グランプリ2024』準優勝」バッテリィズ エース
「『R-1ぐらんぷり2013』ファイナリスト」キンタロー。
「『キングオブコント2017』王者」かまいたち 濱家隆一
「『女芸人No.1決定戦 THE W 2021』ファイナリスト」ヒコロヒー
「『M-1グランプリ2016-2018』準優勝」水田信二
「『キングオブコント2017』王者」かまいたち 山内健司
「『女芸人No.1決定戦 THE W』審査員」ハイヒール リンゴ
