テレビ朝日系「騒音上等！！音鳴り部」が１０日に放送され、見取り図・盛山晋太郎、ｔｉｍｅｌｅｓｚ・菊池風磨がＭＣを務めた。

この日は、マルチクリエイター・こっちのけんと、ダンス＆ボーカルグループ・Ｄａ−ｉＣＥをゲストに迎えた。

こっちのけんとは、兄で俳優・菅田将暉への思いを改めて告白。

「（兄は）芸能活動する前から、やっぱりカッコ良くって。僕がアーティストは目指さないけど、音楽が好きでアカペラを始めたんですよ。大学時代に。兄みたいに結果を残したいなと思って。全国大会を頑張って。そしたら優勝できたんですよ」と振り返った。

つづけて「（大学の）仲間のおかげなのもあるんですけど。優勝できて。じゃあ、自分もこっから歌手というか、できるかなと思っていたら。兄が歌手デビューして。そっから、俺はもう社会人になろうって。その時点で兄の曲を聴いたときに兄の方が良い！と思って、僕がやるよりカッコいいなって」と述懐した。

さらに「（アーテイスト活動は）自分にはできないんじゃないかなと思って、そこで、いったん引いたのもあって。でも、やっぱり、その後にありがたいことに出させていただいて。やっぱり兄の背中を見てると未だにずっとカッコいいので。最強のお兄ちゃんですね」と誇らしげに自慢の兄を語った。

こっちのけんとは、兄との同居生活も回想した。

「上京したときから、ずっと同居させてもらったんですけど。上京初日に家のカギを先にもらっていて。兄の家、ガチャって入って。そしたらリビングの扉越しに人影があったので。『あ、お兄ちゃんいるわ！』と思って。扉をガチャって開けたら山崎賢人さんがいて…」と、上京初日にまさかのシチュエーションで人気俳優と遭遇したことを述懐。「少女漫画ぐらい時間が止まっちゃって…。そっから２人で『どっちもけんと』で写真撮って兄に送って」と笑わせていた。