「女子ゴルフ・スタンレー・レディースホンダ・第２日」（１１日、東名ＣＣ＝パー７２）

３アンダー、２８位からスタートした渋野日向子（２６）＝サントリー＝だったがこの日は１バーディー、４ボギーの７５とスコアを落とし、通算イーブンパー、ホールアウト時点で６３位と予選落ち確実となり、会見の場に姿を見せることなくコースを後にした。その後、６１位タイでの予選落ちが決まった。

前半は２番パー４でボギー。それ以外はパーとスコアを落とし、後半も苦戦。１７番を終えたところで通算１アンダー。最終ホールのパー５でバーディーなら予選突破の可能性も高かったが、３打目をグリーン右のラフに外し、ここもボギーとしてしまった。

前日、ノーボギーのラウンドだったが、それよりも「もっとバーティーが欲しかった」と、３バーディーに物足りなさを感じていただけに、この日の１バーディー、予選落ちは、米ツアーから続けて５戦連続でもあり、悔しさも大きかった。

渋野は大会広報を通じて「パットが短いのを３回も外してしまったので、結構ショックでした。修正点は結構多いですけど、パットがボロボロなんで」とコメントを残した。まずはグリーンでのパフォーマンスを上げて、３週連続の２戦目となる次戦、富士通レディースに向かう。