日韓で人気上昇中！izna、“デビュー後初”のファンコンサート「Not Just Pretty」に熱視線

“グローバル・スーパールーキー”として注目を集めるizna（イズナ）が、デビュー後初となるファンコンサートへの期待感を高めている。

【画像】izna、麗しい韓服姿でファン魅了！

iznaは10月10日、公式SNSを通じてファンコンサート「Not Just Pretty」のポスターを公開した。

公開されたポスターには、ピンクトーンの優雅なディナーテーブルを囲むメンバーたちの姿が写っている。クラシックな雰囲気の中にどこか張りつめた緊張感が漂い、整然としていながらも微妙に乱れたテーブルセッティングやメンバーたちの表情が交錯し、「Not Just Pretty」というタイトルが示す“反転した魅力”を暗示。ファンコンサートへの期待を一層高めている。

（画像＝WAKEONE）izna

「Not Just Pretty」は、iznaがデビュー後初めて開催するファンコンサートであり、先月のチケット予約開始と同時に全席完売を記録するなど、熱い反響を得た。

コンサートでは、公式ファン「naya（ナヤ）」とより近い距離で交流し、多彩なステージを披露する予定で、初公開のパフォーマンスも準備しているという。

さらに、韓国公演に続き、12月9日・10日に千葉・幕張イベントホールで日本公演を開催することも決定。最近、日本公式ファンクラブの設立を発表し大きな話題を呼んだだけに、日本でもその熱気を引き継ぐことが期待されている。

iznaは9月30日に2ndミニアルバム『Not Just Pretty』をリリースし、精力的に活動中だ。今回のアルバムはZ世代の感情を代弁すると同時に、「ひとつのイメージに収まらない」iznaの多層的な魅力を表現し、音楽的成長を証明した。

タイトル曲『Mamma Mia』をはじめとする全収録曲が、リリース直後に韓国主要音楽サイトMelonの「HOT100」（9月30日基準）にチャートイン。また、日本のiTunesでも上位にランクインするなど、グローバルな影響力を見せている。

なお、iznaのデビュー後初のファンコンサート「Not Just Pretty」は、11月8日・9日の2日間、ソウル・漢南洞（ハンナムドン）のブルースクエアSOLトラベルホールで幕を開ける。

（記事提供＝OSEN）

◇izna プロフィール

2024年4月から7月にかけて放送されたMnetのオーディション番組『I-LAND2:N/a』を通じて結成されたガールズグループ。グループ名には、予測不能な多様性を表す「N」と、無限の可能性を表す「α」を組み合わせ、「いつでも、どこでも、何でも―すなわち、それは自分（N/α）」という意味が込められている。韓国出身のバン・ジミン、ユン・ジユン、ユ・サラン、チェ・ジョンウン、チョン・セビ、日本出身のマイ、ココの計7人が所属。2024年11月25日に1stミニアルバム『N/a』を発表してデビューした。2025年8月にユン・ジユンが脱退し、6人体制に。