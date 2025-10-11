西山茉希、ボリューム満点“食堂飯”8品に「盛り付けもステキ」「すごい」と反響
【モデルプレス＝2025/10/11】モデルの西山茉希が10月10日、自身のInstagramを更新。手料理を披露した。
【写真】西山茉希「盛り付けもステキ」手料理ズラリ
西山は「いつもの西山食堂飯がいいと言ってくれるご予約様へ」とし、いちじくとクリームチーズのプレート、丸茄子漬け、セロリ柚子胡椒漬け、ミネストローネ風、たっぷりチーズとサーモンのサラダ、カニカマの春巻き、軟骨揚げ、塩焼きそばなど、バリエーションが豊富な8品の手料理を披露した。また、春巻きを作る動画も公開している。
この投稿に「品数多くてすごい」「食べさせて」「ボリュームすごい」「西山食堂に行きたい」「盛り付けもステキ」「最高です」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
