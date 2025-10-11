齋藤飛鳥「TGC」初トップバッター「TGC北九州」約9年ぶりの出演で個性派ドレス着こなし【TGC北九州2025】
【モデルプレス＝2025/10/11】齋藤飛鳥が11日、福岡・北九州市の西日本総合展示場新館で開催された「TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION」（以下、「TGC北九州2025」）に出演した。
約9年ぶりの「TGC北九州」出演となる齋藤が「TGC」初のトップバッター。⼈気スタイリスト・高橋美咲⽒（※「高」は正式には「はしごだか」）が⼿掛けるファッションショーで幕を開けた。
伝統を知り、あえて裏切ることで⽣まれる美の⾰新“アン ロマンティック”がテーマのショーでは、立体的なフリルが印象的なドレスをまとった齋藤がスカートを両手で持ちながらゆっくりとランウェイを闊歩した。
「TGC」地方最多9回目の開催となる「TGC北九州2025」のテーマは「Flourish」。出演するのは齋藤飛鳥、池田美優、生見愛瑠、映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」から當真あみ＆齋藤潤など多くのモデル、俳優、女優たち。FANTASTICSをはじめ、FRUITS ZIPPERやME:I、マルシィらのライブパフォーマンスも展開される。MCを務めるのはウエンツ瑛士と宇垣美里。（modelpress編集部）
イベント名称：TGC KITAKYUSHU 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：TGC 北九州 2025）
開催日時：2025年10月11日 開場12：30 開演14：00 終演19:00（予定）
会場：西日本総合展示場新館（〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1）
ゲストモデル：嵐莉菜、池田美優、岡崎紗絵、景井ひな、梶原叶渚、加藤ナナ、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、菊池日菜子、小林由依、雑賀サクラ、齋藤飛鳥、さくら、せいら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、なえなの、なごみ、那須ほほみ、生見愛瑠、希空、土方エミリ、星乃夢奈、松本麗世、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順
モデル：阿部桜々、有坂心花、石川翔鈴、小國舞羽、おさき、上妻美咲、古園井寧々、瀬川陽菜乃、谷田ラナ、中川紅葉、福山絢水、みりちゃむ 他 ※50音順
ゲスト：池端杏慈、石川愛大、今井暖大、くれいじーまぐねっと、午前0時のプリンセス、小宮璃央、齋藤潤、高松アロハ（※「高」は正式には「はしごだか」／超特急）、とうあ、當真あみ、NAOYA（MAZZEL）、夏生大湖、のせりん、濱口優（よゐこ）、樋口幸平、日向亘、望蘭、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、山中柔太朗（M!LK）、吉澤要人（原因は自分にある。）、RYUKI（MAZZEL） 他 ※50音順
メインアーティスト：しなこ、DXTEEN、FANTASTICS、FIFTY FIFTY、FRUITS ZIPPER、マルシィ、ME:I、WILD BLUE ※50音順
オープニングアクト：ONSENSE、KAWAII LAB. SOUTH、KOGYARU（のあぴ、もあ、ゆなち、らら、りゅあ）、@onefive ※50音順
MC:ウエンツ瑛士、宇垣美里 他 ※50音順
【Not Sponsored 記事】
