「幸せすぎて野生を忘れた」無防備すぎるウサギの寝姿に、9万人が悶絶した理由【ママリ】

野生を忘れた？うさぎのかわいい寝姿に9万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、ペットにまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはもぐ(@mogumogu_lapin)さんが投稿したある写真。動物たちには、本来野生の姿というものがあります。うさぎなど天敵に捕食される可能性がある生き物は、もともと警戒心が強いことでしょう。しかし、人間の世界で共に生きる動物たちは、ちょっと様子が異なるようで…？

©mogumogu_lapin

完全なる家うさぎ

絶対に野生では生きていけない

このだらけきった寝姿

リラックスしきった寝姿に癒やされますね。大切に育てられ、危機感を覚えることなく安心しきっていることがわかります。



この投稿に「幸せなのがよく分かる」「うちの子もそうです」などのリプライが寄せられました。安心して寝てくれているのは、飼い主さんとの信頼関係の証。こんな表情を見せてくれるまで愛情をこめてきたことが伝わる、素敵な投稿でした。

大きくなっても一緒に寝たい愛犬に45万いいね

ご紹介するのは❁みゆち❁ |ө⊙)♡‎(@miiiyuu1001)さんが投稿したある写真。わんちゃんの成長は人よりもずっと早いです。でも、わんちゃんの心はいつまでも子犬のころのまま。だからずっと飼い主さんのことが大好きで、ずっと傍にいたいのです。成長しても、大好きな場所は変わらない。そんなかわいいわんちゃんをご紹介します。

©miiiyuu1001

きっと虎丸は気づいていない



自分が大きくなっちゃったことに(笑)

子犬のころは、すっぽりと入ることができた布団。だけど、成長とともに布団からはみ出すまでになりました。だけど、本人は知らん顔。きっと、体の成長なんて些細なことなんでしょう。大きくなっても、大好きな場所はずっと一緒。体は成長しても、何も変わらない。そんなことを教えてもらったような気がします。



この投稿に対して「かわいい子犬だわん」「ぴったりくっついてかわいい」などの投稿が寄せられました。成長に寂しさを感じるには周りの人だけ。本人は何も変わっていないんですね。ほっこりする投稿でした。

まるで乗馬？シベリアンハスキーの座り方が話題になり3.8万いいね

ご紹介するのは、愛犬との日常をXで発信している、アイリス💜シベリアンハスキー(@irislady_husky)さんの投稿したお写真です。



アイリスさんは、愛犬のアイリスちゃんがある場所に座っているのを見かけました。中には、子どものころにそこに座った経験がある方もいるかも？アイリスちゃんの体勢に思わずクスッと笑える投稿をごらんください。

©irislady_husky

そこ座るとこちゃう……

アイリスちゃんが座っていたのは、ソファの背もたれの上でした。まるで乗馬をしているかのように、ちょこんとまたがる後ろ姿。ちょうどソファの切れ目の上に跨っており、頭もブラインドすれすれ。上下ぴったりと収まっている姿に、じわじわと笑いが込み上げてきます。



この投稿には「子どものころに座ったことがあります」といった、背もたれに座った経験のある方や「うちの子も座ります」といった共感のコメントも寄せられていました。ペットも子どももつい座ってしまう背もたれには、つい腰かけたくなる魅力があるのですね。



アイリスちゃんのかわいい姿に、思わずクスッとしてしまう投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）