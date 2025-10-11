モデル・MIRIN　第1子出産

写真拡大

　モデルのMIRIN（美玲）が11日、自身のインスタグラムを更新し、10日に第1子となる女児を出産したことを報告した。

【写真】可愛い！髪もフサフサ…出産したMIRINの赤ちゃん

　インスタでは「2025.10.10 baby Lisa　welcome home　#babygirl」とし、我が子の写真を複数枚アップ。3638グラムの女児を出産した。

　MIRINは、今年6月にフィジークの選手でフィットネスインフルエンサーとしても活躍する、エドワード加藤と結婚したことを報告している。

　夫のエドワード加藤もインスタグラムを更新し「Love you baby」と喜んでいる。