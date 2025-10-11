親の介護に直面するこども世代の負担は、年々深刻化している。40代の高蔵小鳥さんも、母を介護するなかで仕事との両立に悩んだ1人だ。母が「認知症」と「胃がん」を患っていることが同時期に発覚し、生活は一変。さらに2年後「バセドウ病」であることがわかる。様々な苦労を乗り越え、ようやく退院した母親。しかし、問題は山積していて――。旦木瑞穂氏の著書『しなくていい介護』（朝日新聞出版）より、高蔵さんの事例をもとに、介護において「手放してもいいこと」についてみていく。

無料で、1日3回でもOK…病院から教えてもらった「訪問看護指示書」

「バセドウ病」で入院していた認知症の母。ようやく退院するも…

退院後、高蔵さんは平日昼間は仕事でいないため、週3回のデイサービスのほか、1回30分の訪問介護に週4回入ってもらうことにした。しかしそれでも高蔵さんは、「認知症の母が左腕を上げてしまったり、症状が変わってしまったりしないか」と不安だった（※）。

※ペースメーカーが固定されるまで、3ヶ月ほどは左腕を肩から上に上げることは避けたい行為なのですが、認知症により、手術をしたことが理解できない母は、とにかくバンドは外すし、勝手に帰ろうとしてしまう。

「もっと訪問看護を増やすべきか」と悩んでいたところ、国の制度で「特別訪問看護指示書」というものがあることを、退院する時に病院から教えてもらった。

「うちの母の場合、訪問看護は週4回までしか来てもらえませんでしたが、この『特別訪問看護指示書』を医師に記入してもらうことで、14日間のうち4回以上、1日3回でも来てもらえるそうです。しかもこれは医療保険の範囲なので、母はすでに2月末から3月4日まで入院していたため、医療費は限度額に達していて、訪問看護の費用は発生しないとのこと。国の制度は知らないと利用できず、自分から取りに行かないと使えませんから、上手に情報を得ないともったいないなと思います」

高蔵さんは14日間、昼と夕方に訪問看護師に来てもらえるようお願いした。

仕事でいない日は「スマートスピーカー」が稼働…スマート家電で負担減

そのほか高蔵さんは、カメラやスマートスピーカーなどの機械を使って、自分がいない間の母親の安全を確保し、自分を安心させることに努めた。

例えばカメラは、デイサービスがない日にカメラで母親の様子を外から確認し、時々カメラ越しに声をかけるなどして活用している。スマートスピーカーは、時間ごとに流す声を設定。例えば数時間ごとに「お母さん、水を飲む時間です、机の上の水を飲みましょう」という声を流し、熱中症を予防。他にも、「お母さん、夜ご飯が机の上にあります。他の人の食事は作る必要ありません」とか、「お母さん、明日はデイサービスの日です。9時に迎えにきます」などを設定している。

「これで母を完璧に動かせるわけではないですが、水を飲むタイミングはちゃんと聞いて実行してくれています。私の方は、スマホで部屋の様子が見えるし、母からは私の顔が見えるので、母もあまり違和感なく会話できています」

また、認知症の症状としてよくある、今日が何月何日で、今何時なのかがわからなくなることに対応するため、画面付きのスマートスピーカーに日付と時間を表示させておいた。

献身的な介護が母にもたらした大きな変化

母親は、胃がん以降自己免疫疾患の一種である「バセドウ病」になり、そして脈が異常に少ないことが判明してペースメーカーを入れる手術を受け、退院した月の月末、喘息を発症していた。その後、骨がスカスカになっているということがわかり、骨密度を上げる注射を週2回2年間、訪問看護の時にお腹に打ってもらっていた。

母親の通院が増えることが決定し、高蔵さんの有給休暇はほぼ全部、母親のために使い果たした。それでも足りない年もあり、派遣を始めて1年目、2年目はやむをえず欠勤することもあった。

その間、あまり家の中や施設に閉じこもってばかりではいけないと思い、初めは近くのレストランにランチに行くことからはじめ、母親が元気になってきてからは、年に1〜2回は京都や金沢などへの旅行やドライブに出かけた。

胃がんの手術以降、思うように食事ができなくなってしまった母親は、現在も肉や刺身は苦手だが、それ以外は食べられるようになった。

今の生活を続けることはできない…働きながらの「在宅介護」が難しいワケ

2024年3月。母親の認知症発症と胃がん手術から5年の月日が流れた。

5年間通院してきた病院の主治医には、「最終のCT検査で何もなければ、いったん通院は終わりです」と言われた。「バセドウ病」の方の医師からも通院の間隔を延ばす話があり、経過は順調だ。

「認知症があるので、身体が元気になると活動的になる分、目が離せないのは変わりません。でも、月に4回も通院していたのが、行かなくて良い月もでてきて、介護が少し楽になりました。このまま、穏やかに過ごしてくれるといいな〜なんて思っています」

高蔵さんは、再び働き方について考えていた。

「一番の理想は、時給が高く働く時間を減らせること。それは時間の余裕と、心の余裕を生むことだと思います。母の認知症の進行を見ていると、在宅介護をするうえで、今の方法では通用しなくなる日は近いなと感じています。週に3日ほど仕事に出て、2日間はリモート、そんな働き方が私にとっての理想ですが、派遣という仕事はきっちり終われて、休みの融通もきくという反面、職種にもよりますが、給与があがりにくいという側面があります」

母親の年金は、ひと月5万円ほど。母親の医療費や介護費用のほか、生活費なども入れたらそれでは全く足らないため、不足分は高蔵さんが補っている。

「私と母は一緒に住んでいますが、世帯分離をしていて母は単独非課税世帯のため、たまに市から助成金などがある時は助かっています。ペースメーカーを入れたため、障害者手帳を持っているので、医療費はかなり抑えられています。『介護費用限度額』で後日戻ってくるお金もありますが、母の介護費用は4万くらい。私は毎月15万円くらいを母との生活費に充てていますが、ほとんど貯金ができず、私自身の老後のお金の問題は切実です」

派遣の高蔵さんにとって、苦しい生活が続いていた。

正社員登用が一筋の光明に…生き方を見直すキッカケになった「介護生活」

転職活動をしようかと思っていた2025年の1月。派遣先の子会社から正社員登用の話があり、4月から正社員として働き始めることになった。

高蔵さんは、「週に1〜2回リモートもあり、勤務時間が8時間から7時間になるため、これまでよりも働きやすそうです」と胸を躍らせる。母親を懸命に介護しながらも、実直に働く姿勢が認められた結果に違いない。

42歳まで、家のことは母親に任せきりで、家事も家計もわからなかった高蔵さんだが、これまでの約5年で目覚ましい成長を遂げてきた。

「最初の1〜2年は、見えない、わからないものと向き合うグレーな期間が続き、精神的にも肉体的にも疲弊しました。しかし、介護は自分の生き方を見直すきっかけになりました」

たられば言っても仕方がないことはわかっていても、「母が認知症でなければ……」と思ってしまうこともあったと言う。だが今は、「介護は半分仕事のような気持ちでしている」と話す。

「できないことも増えてきていますが、忘れてしまうことをそれほどマイナスに考えず、『私がいるんだから、お母さんは別に忘れても困らないでしょ』と母にはよく言っています。それでも落ちこむことはありますが、自分で自分に『私は今できることの最善を尽くしている！』って自分を励ましています。だから、友だちと会うことがあっても、私はほぼ母の介護の話はしません。聞く方もしんどいかなと思いますし、わざわざ母の介護の話をしなくても、ガス抜きはできているかなと思っています」

どうしようもなくなった時は、1人でカフェに行ったり、ドラマを見たり、早く寝てしまったりするなどの気分転換をしている。ブログを書いて気持ちを整理することもある。

「幸いにも大きな病気も早めに見つかり、母の命は助かっています。時々とんでもなくボケたことを言いますが、家で吉本新喜劇が繰り広げられていると思うようになり、介護を始めた当初ほど、苦しむことはなくなりました。手を焼くことも多いですが、もともと愛情深く、優しい母なので、私が1人で看れるうちは、在宅介護をするつもりでいます」

84歳になった母親は、昨年の夏くらいから、時々高蔵さんのことさえわからない時があり、「娘はどこ？」と言ったり、仕事から帰ってくると、「なんでここに帰ってきたの？」と言うように。要介護認定は、更新時に3になった。要介護3であれば、特養に入所できる。高蔵さんの場合は世帯分離しており、母親は非課税なので、費用も低いはず。認知症でも特養に入ることは可能だ。

筆者は、介護は介護者と被介護者の「納得のプロセス」が重要だと考える。42歳まで母親に甘えてきた恩返しもあるかもしれないが、もう十分返せたのではないだろうか。母親が高蔵さんのことを完全にわからなくなった時が、一つの区切りかもしれない。

旦木 瑞穂

ノンフィクションライター／グラフィックデザイナー