¡Ö10Âå¤Îº¢¤«¤é¡Ä¡×Ãæ³ØÀ¸¤ÇÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼à±Ê±ó¤Î¾¯½÷á56ºÐ½÷Í¥¶á±Æ¤Ë¾×·â¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÌµ¼Ùµ¤¤Ê!¡×
¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×
¡¡Ãæ³ØÀ¸¤ÇÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿½÷Í¥¤¬56ºÐ¤Ë¡Ä¡£Åö»þ¤ÎÌÌ±Æ¤ò»Ä¤·¤¿¼ã¡¹¤·¤¤¶á±Æ¤Ë´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö½ë¤¤½ë¤¤8·î¤Ë»£¤Ã¤¿Âè1ÏÃ¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÂæËÜ¤ò¼ê¤Ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥á¥¤¥¯¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÉÙÅÄÌ÷»Ò(Ê¡²¬¸©»ÖÌÈÄ®½Ð¿È)¡£
¡¡7Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡ÖESCAPE ¤½¤ì¤ÏÍ¶²ý¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤ÊÈù¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë1Ëç¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÌµ¼Ùµ¤¤Ê¾Ð´é!¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡×¡Ö¥¢¥¤¥³16ºÐ¤«¤éÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö10Âå¤Îº¢¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¶þÂ÷¤Î¤Ê¤¤¾Ð´é¤È¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÉÙÅÄ¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Î1983Ç¯¤Ë±Ç²è¡Ö¥¢¥¤¥³½½Ï»ºÐ¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£85Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è´ÆÆÄÂçÎÓÀëÉ§¤µ¤ó(µýÇ¯82)¤Î¡Ö¤µ¤Ó¤·¤ó¤Ü¤¦¡×¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£