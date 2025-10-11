¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¿ÍÌ®¡×°ÂÇÜ¾¼·Ã¤µ¤ó¡¢20Âåà¥¿¥È¥¥¡¼¤Ó¤Ã¤·¤êá¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Îà¸òÎ®¼Ì¿¿á¤Ë¥Í¥Ã¥È¶ÃØ³¡Ö¤³¤³·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ó¤Î¥¢¥Ä¤¤¡×
à¥¿¥È¥¥¡¼¤Ó¤Ã¤·¤êá20Âå¿Íµ¤¼Ô¤È¾Ð´é¤Ç¡Ä
¡¡°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê(µýÇ¯67)¤ÎºÊ¡¦°ÂÇÜ¾¼·Ã¤µ¤ó¤¬ÈäÏª¤·¤¿à°Õ³°¤Êá¿ÍÊª¤È¤Î¸òÎ®¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖºòÈÕ¤ÏµþÅÔ¤Çºî²È¤Î¤µ¤È¤¦¤ß¤Ä¤í¤¦¤¯¤ó¡¢¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎOZworld¤¯¤ó¤¿¤Á¤È¡×¤ÈX¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ºî²È¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¤µ¤È¤¦¤ß¤Ä¤í¤¦(45)¡á²Æì¸©½Ð¿È¡á¤È¼ó¸µ¤Ë¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¥Ó¥Ã¥·¥êÆþ¤Ã¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎOZworld(27)¡á²Æì¸©½Ð¿È¡á¤Î¿¿¤óÃæ¤Ç¡¢Çò¤¤¥¢¥¦¥¿¡¼¤ò¤Ï¤ª¤ê¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¾¼·Ã¤µ¤ó¤¬¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤ª¤ª¤ª¤ª¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¼¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡©¤½¤³¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡©¡ª¡©¡ª¡©¾Ð¾Ð¾ÐºÇ¹â¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¿ÍÌ®¡×¡Ö¥ª¥º¤¯¤ó¡¢¤Þ¤¸¤«¾Ð¡¡¤¹¤´¤¤¤Ò¤È¤ä¤Ç°ÂÇÜ¤µ¤ó¡Ä¡ª¡ª¡×¡ÖOZ¤È¤«¤è¡ª¤¹¤²¤§¿ÍÌ®¡×¡Ö¤³¤³·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ó¤Î¥¢¥Ä¤¤¡×¤Ê¤É¡¢7Æü¤ËÉðÆ»´Û¥ï¥ó¥Þ¥ó¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡¦OZworld¤ËÂÐ¤¹¤ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£